Futbolcu ihracatı çakıldı

Türkiye’de üç sezon önce rekor kırılan futbolcu ihracatı son iki sezondur düşüşte. Türkiye’den yurt dışına satılan futbolcuların kazandırdığı para 2017-18 sezonunda 74 milyon avroyu bulurken bu yıl rakam 19 milyon avroya kadar indi.

Fotoğraf: AA

10 Haziran’da başlayan transfer sezonu dün sona erdi.

Türkiye’de futbolcu ihracatından 2017-18 sezonunda 74 milyon avro, 2018-19’da 71 milyon avro, 2019-20’de 74,3 milyon avro kazanıldı. 2020-21’de bu rakam 32,1 milyon avroya gerilerken bu sezon satılan futbolculardan elde edilen gelir yalnızca 19 milyon avro.

Dünya’dan Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre harcama limitlerine ve UEFA’nın mali kıskacına rağmen Türk kulüplerinin transfer harcamaları ise artışta. Bu sezon itibarıyla kulüplerin borcu 20 milyar lirayı aşmış durumda.

Üç aylık yaz transfer döneminde Süper Lig takımları bonservis ve kiralama bedellerine 67 milyon avro ödedi. Bu rakamlara futbolculara ödenen imza paraları dahil edildiğinde toplam tutar 100 milyon avroyu aşıyor.

Yaz transfer döneminde yurt dışına en fazla futbolcu satan kulüp Fenerbahçe.

Bu transfer döneminde Türk kulüplerinden yurt dışına en yüksek satışı ise Hatayspor yaptı. Hatayspor, 2020’de 200 bin avroya kadrosuna kattığı Boupendza’nın satışından tam 4 milyon 250 bin avro kazandı.

Bu sezon en yüksek bedelle satılan yerli oyuncu ise Doğan Alemdar. Genç kaleci, Fransız ekibi Rennes’e transferinde Kayserispor’a 3,5 milyon avro kazandırdı.

Yeni sezon öncesi Türkiye’den yurt dışına transfer olan futbolcu sayısı 11’de kaldı.

Bugüne kadar Türkiye’den yurt dışına transfer olan isimler arasında en pahalı futbolcu unvanı Cenk Tosun’da. Tekrar Beşiktaş’a dönen golcü futbolcu, 2017-18 sezonunda 22,5 milyon avro bonservis bedeliyle Everton’a imza atmıştı.



En pahalı futbolcular listesinin ikinci sırasında ise 2020-21 öncesi Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç yer alıyor. Üçüncü sırada ise 2019-20’de 16,5 milyon avroyla Trabzonspor’dan Lille’e giden Yusuf Yazıcı bulunuyor.