Futbolda transfere 10 yılda 48,5 milyar dolar harcandı

FIFA’nın raporuna göre dünyadaki futbol kulüpleri, 2011 başından 2020 sonuna kadar 48,5 milyar dolarlık transfer harcaması yaptı.

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Raporda, transfer harcamalarının söz konusu dönemde her yıl istikrarlı şekilde arttığı kaydedildi.

2011’de 11 bin 890 transfer gerçekleşirken bu sayı ‘corona’ salgını öncesi 2019’da 18 bin 79’a kadar yükseldi.

Söz konusu dönemde 66 bin 789 oyuncu takım değiştirdi, bonservis alma veya kiralama yöntemiyle 133 bin 225 transfer gerçekleşti.

Brezilyalı futbolcular sayı olarak transfer konusunda zirvede yer alırken, onu sırasıyla Arjantinli, Britanyalı, Fransız ve Kolombiyalı oyuncular takip etti.

Transfer faaliyetinde bulunan kulüp sayısı, 2011’de 3167’yken 2019’da 4139’a yükseldi.

En fazla transfer ücreti ödeyen 30 kulüp de Avrupa’dan çıktı. Bu 30 kulüp (22,8 milyar dolar), toplam harcamanın yüzde 47’sini oluşturdu.

Britanya, 12,4 milyar dolarla 10 yılda transfer için en fazla para harcayan ülke oldu. Britanya kulüplerini, İspanyol (6,7 milyar) ve İtalyan (5,6 milyar) takımları izledi.

Türk kulüpleri ise 1,1 milyar dolarla listenin 9’uncu sırasında yer aldı.

Transfere en fazla para harcayan 10 ülke