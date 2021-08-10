Dört Büyükler’in borcu katlanarak artıyor

Türk futbolunda ‘Dört Büyükler’ olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borçları 17 milyar lirayı geçti.

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Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla dört kulübün toplam borcu 17,38 milyar lira.

Fenerbahçe, 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

Galatasaray’ın toplam borç miktarı ise 4,51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

Trabzonspor’un ise İstanbul’un üç kulübüne oranla borcu daha az. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.​​​​​​​



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2012 yılındaki toplam borcu ise 2 milyar 60 milyon liraydı. İlerleyen yıllarda ligin yayın bedelindeki artışlarla kulüplerin kasasına daha çok para girmeye başladı. Ancak gelirdeki bu artışa karşın harcamalar da fahiş oranda artınca borçlar devasa boyutlara ulaştı.