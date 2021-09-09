486 okul servis aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde okul ve öğrenci yurtları çevresi ve umuma açık işyerlerinde yapılan güvenli eğitim uygulamasında 486 araç trafikten men edildi.

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Bakanlık, uygulamanın, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek amacıyla yapıladığını açıkladı.

Açıklamaya göre 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439’u ‘araç muayenesi yaptırmamak’, 305’i ’emniyet kemeri takmamak’, 226’sı ‘okul servis araçları yönetmeliğine uymamak’, 50’si ‘fazla yolcu taşımak’ ve diğer kusurlar olmak üzere toplam 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken, 15 sürücünün belgesi geri alındı.

60 işyerine idari işlem

Uygulamada 26 bin 576’sı okul çevresi olmak üzere, 41 bin 559 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. 60 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca altı ‘FETÖ’ üyeliği, 24 uyuşturucu suçları, yedi cinsel suçlar, 41 yaralama, dokuz hırsızlık, 14 dolandırıcılık, 111 tehdit, sekiz hakaret, 193 diğer suçlar, 565 yoklama kaçağı-bakaya olmak üzere 978 aranan kişi yakalandı, 18 kayıp çocuk bulundu.

Ruhsatsız tabanca, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanısıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 doldurulmuş makaron ve 7 kilo 140 gram kıyılmış tütün bulundu.