İçişleri Bakanlığı okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı

İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim öğretim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 6 bin 523 devriye ekibinde 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisinin okulların güvenliğinden sorumlu olacağını bildirdi.

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AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Bu kapsamda, kolluk birimlerince yapılan değerlendirmeler sonucu öncelik kategorisinde olduğu belirlenen okullarda sabit olarak görev yapan okul kolluk görevlisi, okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde bulunacak.

Bakanlık, okullarda güvenlikle ilgili sorumlulukları belirleyen talimatı valiliklere gönderdi.

Buna göre,

*Eğitim süresi boyunca görev yapacak okul kolluk görevlileri, öğrenci giriş saatinden yarım saat önce hazır bulunacak, mesai saatlerinde görev yerlerini asla terk etmeyecek.

*Okul idaresiyle sürekli irtibat halinde olacak görevliler, okul giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri alacak.

*Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımını engelleyecek bu görevliler, okul önü ve çevresinde suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı gibi malzemeleri satan, taşıyan kişiler hakkında işlem yapacak.

*Okulların giriş ve çıkış saatlerinde görev alacak devriye ekipleri ise okul önünde ve çevresinde okulla alakası olmayan ya da şüpheli görülen kişilerle ilgili kontrolleri yapacak, gerekli durumlarda adli ve idari işlemler uygulayarak okul çevresinden bu kişileri uzaklaştıracak.

*Okul çevrelerinde güvenli eğitim ortamını bozan, seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek ve içecek satanların men edilmesi için belediye zabıtası ile irtibat ve koordinasyonu sağlayacak olan bu görevliler, okul çevresinde öğrencilere sigara ve alkollü içecek satan işyerleri hakkında işlem yapacak.

Servis araçları ve kameralar kontrol edilecek

*Söz konusu görevliler, okul servis araçlarının denetimini de yapacak.

*Öncelik dereceliler başta olmak üzere okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve bunların Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Güvenlik kamera sistemi kurulan okulların çevre güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve olayların kayıt altına alınması amacıyla görüntüler öncelikle okul yönetimleri tarafından izlenecek.

*Okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin tedbirler gözden geçirilecek ve işlemleri tamamlanan metruk binaların yıkılması sağlanacak.

*Okul çevrelerinde bulunan internet kafe/oyun salonu gibi yerler düzenli olarak denetlenecek.