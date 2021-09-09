Avrupa’da en çok kazanan beş basketbolcudan üçü Türkiye’de

Avrupa liglerinde en çok maaş alan beş oyuncudan üçü Türk takımlarında forma giyiyor.

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Basketbol dünyasıyla ilgili haberler yayınlayan Eurohoops’un sıralamasına göre, İspanya’nın Barcelona takımında oynayan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic, 4,5 milyon dolar ile sezon başında Avrupa liglerinde en fazla kazanan basketbolcu.

Bu oyuncuyu, Anadolu Efes’ten Shane Larkin (3,7 milyon dolar) ve Vasilije Micic (3 milyon dolar) izliyor.

CSKA Moskova’dan Nikola Milutinov (2,5 milyon dolar) ve Fenerbahçe’den Jan Vesely (2,3 milyon dolar) ise ilk beşteki diğer oyuncular.

Avrupa’da en pahalı ilk 10 basketbolcunun yer aldığı sıralamaya ayrıca, Real Madrid’den Edy Tavares (2 milyon dolar), CSKA Moskova’dan Toko Shengelia (1,8 milyon dolar), Olympiakos’tan Kostas Sloukas (1,8 milyon dolar) ve Barcelona’dan Nick Calathes ile Cory Higgins (1,8’er milyon dolar) de girdi.