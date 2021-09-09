Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa’da en çok kazanan beş basketbolcudan üçü Türkiye’de

Avrupa liglerinde en çok maaş alan beş oyuncudan üçü Türk takımlarında forma giyiyor.

Fotoğraf: AA

Basketbol dünyasıyla ilgili haberler yayınlayan Eurohoops’un sıralamasına göre, İspanya’nın Barcelona takımında oynayan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic, 4,5 milyon dolar ile sezon başında Avrupa liglerinde en fazla kazanan basketbolcu.


Bu oyuncuyu, Anadolu Efes’ten Shane Larkin (3,7 milyon dolar) ve Vasilije Micic (3 milyon dolar) izliyor.

CSKA Moskova’dan Nikola Milutinov (2,5 milyon dolar) ve Fenerbahçe’den Jan Vesely (2,3 milyon dolar) ise ilk beşteki diğer oyuncular.

Avrupa’da en pahalı ilk 10 basketbolcunun yer aldığı sıralamaya ayrıca, Real Madrid’den Edy Tavares (2 milyon dolar), CSKA Moskova’dan Toko Shengelia (1,8 milyon dolar), Olympiakos’tan Kostas Sloukas (1,8 milyon dolar) ve Barcelona’dan Nick Calathes ile Cory Higgins (1,8’er milyon dolar) de girdi.

Futbolcu ihracatı çakıldı

SON HABERLER

Bitcoin bir ülkede daha yasal hale geldi

Ukrayna meclisi kripto paraları yasal hale getiren düzenlemeyi kabul etti. Oybirliğiyle alınan karar, devlet başkanı Volosimir Zelenski’nin imzasıyla yürürlüğe girecek.

Sağlığa yararlı tek içki şarapmış!

Britanya’da yapılan bir araştırmada şarabın sağlığa faydalı tek içki olduğu, makul ölçülerde içki tüketmenin ölüm riskini azaltabileceğine ilişkin çalışmaların yanıltıcı olduğu sonucuna varıldı.

‘Kahve keyfi’ de artık lüks: Fiyatlar yüzde 100 arttı

İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde kahve fiyatları arttı. Türkiye’de fiyatlara yansıyan artış ise yüzde 100 oldu. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı (TÜKSİAD) Aykut Dinler, fiyatların düşmesi için gümrük vergisinin sıfırlanması gerektiğini söyledi.

Futbolcu ihracatı çakıldı

Türkiye’de üç sezon önce rekor kırılan futbolcu ihracatı son iki sezondur düşüşte. Türkiye’den yurt dışına satılan futbolcuların kazandırdığı para 2017-18 sezonunda 74 milyon avroyu bulurken bu yıl rakam 19 milyon avroya kadar indi.