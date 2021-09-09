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Yaramazlara biraz batar!

İl sağlık müdürü: Çift doz Sinovac olanların hastaneye yatış oranları yükseliyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, çift doz Sinovac aşısı olanların hastaneye yatış oranlarının yükseldiğine dikkat çekerek ek bir doz BioNTech aşısı yaptırmalarını istedi.

yogun bakim
Fotoğraf: Reuters

Benli, Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği törende, salgınında dördüncü dalganın yaşandığını söyledi.


Bu süreçle ilgili bazı tespitlerde bulunduklarını aktaran Benli, şunları söyledi: “Birincisi aşısız insanların hastane yatışlarında ve yoğun bakımlarda ciddi yer tuttuğunu belirtmek isterim. Şu an Kayseri’de 18 yaş üstü birinci doz aşılanan kişi yüzde 82’ye yaklaştı. Bu çok iyi bir oran.

Ancak verileri analiz ettiğimizde şunları gözlemliyoruz, hastane yatışlarımızda aşısızların oranı, aşısı tamamlanmamış olanların oranı yüzde 70’lere varıyor. Yoğun bakım yatışlarımızda ise aşısı tamamlanmamış olanların oranı, yani aşısızlar yüzde 91, tek aşı olanlar yüzde 4, topladığımız zaman yüzde 95’ini aşı sürecini tamamlanmamış insanlar oluşturuyor. Canlar kayboluyor, üzülüyoruz.”

İlk aşılama sürecinin sağlıkçılarda ve Sinovac aşısıyla başladığını anımsatan Benli, bu süreçte çift doz Sinovac aşısı olanların hastaneye yatışlarındaki oranının yüksek olduğunu gördüklerine dikkat çekti.

AA’nın aktardığına göre il sağlık müdürü, “Bizim önümüzdeki veriler de mümkünse BioNTech yapılmasını gösteriyor. Diğer taraftan bebeklerimizin de aşılanması gerekiyor” dedi.

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