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Yaramazlara biraz batar!

Bugüne kadarki en kapsamlı araştırma: Sinovac’ın etkinliği yüzde 65,9

Güney Amerika ülkesi Şili’de Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısına ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı ‘etkinlik’ araştırması yapıldı. Sonuca göre aşı Covid-19’u önlemede yüzde 65,9 etkili.

Fotoğraf: Reuters

Nejm.org’da yer alan verilere göre araştırma 2 Şubat ile 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında 16 yaş ve üstündeki toplam 10 milyon 200 bin kişi incelenerek yapıldı.


Aşı hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma alınmayı önlemede yüzde 90,3, ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili.

Şili’de bugüne kadar 14 milyon doz CoronaVac, 2,4 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı uygulandı.

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