Bugüne kadarki en kapsamlı araştırma: Sinovac’ın etkinliği yüzde 65,9

Mevcut durumda anladığımız şu; Bu rejim için üniversite ‘yüksek meslek lisesi’, hatta mümkünse ‘yüksek imam hatip lisesi’. Sosyal hayatın, farklı fikirlerin olmadığı, bir zanaat öğrenme ve milli-dini faaliyetler dışında bir fonksiyonu olmayan, öğrencilerin teba, akademisyenlerin memur, rektörlerin kayyım-polis olduğu tatsız, renksiz, ısrarla kampüs merdivenlerini boyadıkları renk gibi gri bir yer…