Tayland’da bakanlık belgesi sızdı: Sağlıkçılara BioNTech takviyesi yapmayın; Sinovac’a güveni azaltır

Tayland’da basına sızan bir sağlık bakanlığı belgesi, Sinovac aşısının etkinliğine dair endişelerin dile getirilmesine neden oldu.

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Sosyal medyada da dolaşıma giren sağlık bakanlığının iç yazışmasında, aşıyla ilgili seçeneklerin değerlendirildiğine dair ifadeler yer alıyor.

Belge yerel medyada yer aldıktan sonra orijinal olduğu Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul tarafından doğrulandı. Ancak bakan, aşı politikasına uzmanlardan oluşan bir kurulun karar verdiğini, takviye aşının da seçeneklerden sadece biri olduğunu söyledi.

Belgede adı verilmeyen bir bakanlık yetkilisi sağlık çalışanlarına takviye doz (3’üncü doz) olarak BioNTech aşısı yapılmaması gerektiğini, bunun Sinovac aşısının etkili olmadığını kabul etmek anlamına geldiğini belirtiyor.

Tayland’da sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğuna Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı uygulanmıştı. Sağlık bakanlığı geçen ay Sinovac aşısının gerçek hayat verilerine göre can kabı ve ağır hastalığı önlemede yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı. Aşının ilk kez Britanya’da görülen Alfa varyantına karşı ise yüzde 71 ila 91 etkili olduğu belirtilmişti.

Reuters’ın ulaştığı Sinovac konuyla ilgili yorum yapmadı.

Sızan belge sonrası, üst düzey bir tıbbi danışma kurulu yetkilisi başta olmak üzere ülkenin sağlık çalışanlarına BioNTech/Pfizer aşının takviye üçüncü doz olarak uygulanması için çağrılar yapıldı.

‘Sağlık çalışanlarına Pfizer uygulayın’ etiketi 700 bine yakın tweet’le gündem oldu.

Ülkede bugüne kadar 283 bin Covid-19 vakası açıklanırken, 2 bin 226 can kaybı yaşandı. 70 milyonluk ülkede 10 milyon doza yakın aşı uygulandı.