Türkiye AB’nin aşı sertifikası sistemine girdi

Avrupa Birliği (AB) Dijital Aşı Sertifikası sistemine Türkiye de dahil oldu.

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Sertifika Türkiye’nin e-devlet sistemi ile entegre olacak. Böylece Türkiye’den AB ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek. Ancak Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısı AB tarafından tanınan aşılar arasında değil.

Kararı Twitter’da duyuran Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna ve Kuzey Makedonya’nın da sistemine dahil olduğunu belirterek, “Bunu memnuniyetle karşılıyorum ve yakında daha fazla komşumuzun aşı sertifikası sistemine bağlanmasını dört gözle bekliyorum” dedi.

#EUDigitalCOVIDCertificate #EUDCC: @EU_Commission adopts equivalence decisions for #Turkey, #NorthMacedonia & #Ukraine: 🇲🇰 🇺🇦 🇹🇷 will be connected to #EU system & their certificates accepted in EU. I welcome this & look forward to more of our neighbours connecting soon. pic.twitter.com/piCU5wnKpK — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) August 19, 2021

20 Ağustos itibarı ile geçerli olacak uygulamada ikinci doz aşısı tamamlamış kişiler ‘Covid-19 Aşı Kartını” e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebilecek.

AB’nin Covid-19 salgınında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı ‘aşı sertifikası’ uygulaması 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmişti.

Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı vurulduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine dair belgeyi ve negatif test sonucunu içeriyor.

AB’nin onayladığı aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan iki aşıdan biri olan Sinovac aşısı ise AB tarafından tanınmıyor.