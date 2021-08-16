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Yaramazlara biraz batar!

15 yaş üstündekilere aşı hakkı

Sağlık Bakanlığı’nca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş üstü herkese aşı hakkı tanınmıştı. Bilim kurulu, eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde aşı yaşını risk grubundakiler için 12, diğerleri için 15 yaşa kadar indirmeyi değerlendiriyordu.


Son olarak, ABD ve AB düzenleyici kurumları, Türkiye’de de yaygın kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundaki çocuklara yapılmasına izin vermişti. Bu aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda güvenli olduğu ve yüksek oranda koruma sağladığı açıklanmış, çocuklarda da yetişkinlere benzer yan etkiler gözlemlendiği belirtilmişti.

Bilim kurulu üyesi: Aşı yaşını 15’e indirme kararı alınacak

ABD, BioNTech’in 12-15 yaş grubuna yapılmasına izin verdi

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