Bilim kurulu üyesi: Aşı yaşını 15’e indirme kararı alınacak

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 6 Eylül öncesinde aşı yaşını risk grubundakiler için 12, diğerleri için 15 yaşa kadar indirme konusunda karar alınacağını açıkladı.

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Türkiye’de 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş üstü herkese aşı hakkı tanınmıştı.

Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşısı miktarı toplamda 75 milyonu geçerken, iki dozu da vurulup aşısını tamamlayanların oranı yüzde 34.

Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Turan, “Eylülde okulların açılmasını sağlamak ve çocuklarımızın eğitim hakkının devam etmesi gerekiyor. Online süreçte elimizden geldiğince eğitim desteklense de yüz yüze de olduğu kadar etkili bir eğitim yapmak çok mümkün değil. İlk hedefimiz okulları açabilmek için gerekli desteği sağlamak” dedi.

Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, bilim kurulunun gündemine geldiğini belirterek şunları söyledi: “Dünyada aşı trendine bakacak olursanız aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması hedefimiz. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var.”

‘Aşılanmayanlar varyantların çıkış hızını artırıyor’

Aşı olan bireylerin topluma karşı sorumluluklarını almış olduklarını belirten bilim kurulu üyesi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle hem kendilerini hem çevresini hem de ülkesini korumuş oluyorlar. Aşılanmadıkları zaman insanlar hastalığın devam etmesine, hastalığın varyantlarının ortaya çıkışının hızını artırıyorlar. O nedenle birtakım kararlar almak zorundayız. Kalabalık mekanlara kişilerin girişini bir şekilde kısıtlamak ve sınırlamak durumundayız. Bu konuda da konuşmalar devam etmekte. Aşılı değilseniz de PCR gerekliliğine vurgu yapıyoruz. İki doz aşısını olmuş bireyler aşı şemasını tamamlamış gözüküyor aslında. Şu aşamada biz aşı şemasında aynı aşıdan iki kez aşılanmış olmayı ya da iki doz aşı sonrası üçüncü dozu önemsiyoruz. Eğer bu şekilde aşılanma gerçekleşirse bu bireylerin korunmuş olacağını düşünüyoruz.”