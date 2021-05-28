Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer aşısı 12-15 yaş grubuna uygulanabilir

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Tavsiye niteliğindeki karar, geçen ay Kanada ve ABD’deki yetkili kurumlar tarafından alınan benzer kararların ardından geldi.

Reklam

The Guardian’ın aktardığına göre EMA’nın aşının çocuklar üzerinde güvenle kullanılabileceği yönündeki tavsiyesi, ABD’de 2 binden fazla çocuğun katıldığı ve aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren bir araştırmaya dayanıyor.

Araştırmacılar, aşının uzun vadeli korumasını ve çocuklardaki güvenliğini iki yıl daha izlemeye devam edecek.

Kararın uygulamaya geçmesi için Avrupa Komisyonu ve birlikteki ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.