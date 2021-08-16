4’üncü doz kararı sonrası TTB soruyor: Hangi saha verisi esas alındı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın yeni aşı kararlarını değerlendirdi.

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Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı kararlara göre, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara da dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Aşıda yaş sınırı ise 15’e, kronik hastalığı olan çocuklar içinse 12’ye düşürüldü.

PCR testi pozitif çıkan kişilerde hastalığı atlatmalarının ardından üç ay sonra tanınan aşı hakkında süre bir aya indirildi.

TTB’nin “Son dakika düzenlemeleri hangi veriler esas alınarak yapılıyor” diye sorulan açıklamasında “Sağlık Bakanlığı her zaman olduğu gibi bilimsel verileri paylaşmadan aniden yeni kararlar açıkladı. Ne meslek örgütleri, sendikalar, sağlık çalışanları ne de toplum yapılan çalışmalardan ve sonuçlarından haberdar edildi” ifadelerini kullanıldı.

Tüm 15 yaş üstüne ile kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanınmasının TTB tarafından da uluslararası veriler değerlendirilerek önerildiği hatırlatılarak, PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının üç aydan bir aya çekilmesi de literatüre uygun bir karar olarak değerlendirildi.

Ancak dördüncü doz aşı kararının somut verilerle desteklenmediğine dikkat çekilerek bu durumun Coronovac (Sinovac) yaptıran ülke sayısının az olması ve bunlardan biri olan Türkiye’de verileri açıklanmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Yurt dışına çıkışlarda özellikle bilimsel toplantılara katılması gereken doktorların talepleri olduğu, bu talepler ışığında bir tanımlama yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapıldığı anımsatılan açıklamada “Sağlık Bakanlığı ise bir gecede herkese dördüncü doz aşıyı açarak aşılamaya dair sorulara bir yenisini eklemiş oldu” dendi.

İki soru

TTB şu iki soruya yanıt talep etti:

*Henüz ilk doz aşısını olanların aşıları tamamlanmamışken, üstelik siyasi otorite tamamlanması için etkin bir aşı kampanyası yapmaya yanaşmazken, alınan karar ile aşı tedarikinde sorun yaşanması ihtimaline karşı bir program yapılmış mıdır?

*Sağlık Bakanlığı dördüncü doz uygulamasını başlatırken buna ilişkin hangi uzlaşı raporları ve saha verisi esas alınmıştır?

Birlik, Sağlık Bakanlığı’na iki doz aşısı tamamlanan 33 milyon kişinin verilerini ve düzenlemeyi hangi verileri esas alarak yaptığını derhal açıklamalsı çağrsından bulundu.