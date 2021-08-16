Koca’ya göre 4’üncü doz gerekli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili alınan 4’üncü doz kararına ilişkin, ” Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” dedi.

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Sağlık Bakanlığı bu sabah sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere dördüncü doz aşı hakkı verildiği açıklamıştı. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara bir doz BioNTech aşı hakkı daha verilmişti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4’üncü doz aşının tıbbi bir gereklilik taşımadığını dile getirdi: “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.”

Koca şöyle devam etti: “Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere iki doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.“