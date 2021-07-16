Araştırma: BioNTech, Sinovac’tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Hong Kong’da yapılan bir araştırma, BioNTech aşısı yaptıranlarım, Sinovac ile aşılananlara göre 10 kat daha fazla antikora sahip olduğunu gösterdi.

Türkiye’de iki aşı da kullanılıyor. Sinovac aşısının Türkiye’deki 3’üncü faz çalışmalarına dair ara sonuçlar saygın tıp dergisi Lancet’ta yayınlanmıştı. Aşının iki dozunun yüzde 83,5 oranında koruma sağladığı belirtilirken, yeni varyantlara karşı ‘uzun vadeli etkinliği için’ araştırma yapılması gerektiği vurgulanmıştı.

Bu oran Endonezya ve Şili’deki çalışmalarda yüzde 65, Brezilya’daki deneylerde ise yüzde 50 düzeyinde kaydedilmişti. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi kabul ediyor.

Özellikle varyantlar karşısındaki etkinliği sorgulanan Sinovac aşısının uygulandığı Endonezya’daki doktorlar ve hemşireler derneğine göre, ülkede bu yıl şubat ile haziran arasında Covid-19’a karşı iki doz aşı olmalarına rağmen en az 20 doktor ve 10 hemşire öldü.

Aşının etkinliğine dair tartışmalar üzerine Türkiye de 3’üncü doz aşılamaya başlamıştı. Singapurlu yetkililer ise özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkarmıştı.

‘Antikor tek gösterge değil’

Lancet Microbe dergisinde yayınlanan araştırma, Hong Kong Üniversitesi’nin 1442 sağlık çalışanı üzerindeki incelemelerine dayanıyor. Araştırmaya göre 1442 sağlık çalışanı arasında BioNTech aşısını olanlar, Sinovac olanlara göre 10 kat daha fazla antikor üretti.

Araştırmacılar, antikorların aşıların hastalıkla mücadeleye karşı başarıda, tek gösterge olmadığının da altını çizdi. Ancak, ‘araştırmada ortaya çıkan nötralize edilmiş antikorlardaki yoğunluk farkının, aşının etkinliğinde farklılık yaratabileceği’ uyarısı yapıldı.

Çalışmada, Sinovac aşısını olanların, hastalığı başarılı şekilde atlatmış ve geçirmiş hastalarda oluşan antikorlarla ‘benzer ya da daha düşük’ seviyede antikor geliştirdiği ortaya konuldu.

Çalışma, mRNA teknolojisini kullanan aşıların (BioNTech ve Moderna gibi), geleneksel yöntemlerle yapılan aşılara göre daha fazla etkili olduğuna dair görüşü güçlendirdi.

Ancak geleneksel aşıların daha ucuz üretim özellikleriyle birlikte kolay taşınabilme şartlarına sahip olması, onları yoksul ülkeler için hayati bir pozisyona sokuyor.

‘Birçok yaşam kurtuldu’

Raporun yazarlarından epidemiyolog Ben Cowling, başka bir seçenek yoksa insanların yine de Sinovac aşısı olmaları gerektiğini ‘çünkü biraz korumanın, hiç koruma olmamasından daha iyi olduğunu’ söyledi.

Cowling, ”Mükemmel olanın, iyinin düşmanı olmasına izin vermeyin. İnaktif aşı birçok hayatı kurtardı. Gidip böyle bir aşıyı olmak, beklemekten ya da hiç aşı olmamaktan daha iyidir” dedi. Ayrıca Cowling, alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını, çalışmanın bir sonraki aşamasının ‘destekleyici dozlar’ olacağını da sözlerine ekledi.

Pekin ile aşı gerilimi

Hong Kong açısından aşının politik bir tarafı da bulunuyor. Çin karşıtı protestoların yaşandığı bölgede Çin hükümeti Sinovac ile aşılanmayı teşvik etmeye çalıştı. Hong Kong’un Pekin yanlısı liderleri Sinovac’ı seçerken, şehir sakinleri ise BioNTech’te diretti. İddialara göre aşılamanın başlangıç evresinde BioNTech’i tavsiye eden bir klinik, şehrin aşı programından atıldı.

Öte yandan, 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong’un yüzde 28’i aşılanmış durumda. Şimdiye kadar, 1,8 milyon Sinovac, 2,6 milyon BioNTech aşısı uygulandı.