Sinovac aşısı denemelerine öncülük eden bilim insanı, muhtemelen Covid-19’dan öldü

Çin menşeli Sinovac aşısının denemelerine öncülük eden Endonezyalı bilim insanı, muhtemelen Covid-19’a yakalanıp hayatını kaybetti.

Endonezya’da corona virüse karşı aşı çalışmaları. Fotoğraf: Reuters

Novilia Sjafri Bachtiar’ın ölümü, Sinovac aşısının en çok kullanıldığı yerlerden Endonezya’daki vaka patlamasının ardından geldi. Çarşamba günü ölü sayısı 1000’i aşarak rekor kırarken vaka sayısı da 34 bin 379 olarak duyuruldu. Uzmanlar, yetersiz test yapıldığı için gerçek vaka sayısının daha fazla olabileceği görüşünde.

The death of Novilia Sjafri Bachtiar comes as fatalities from the coronavirus reach record highs in Indonesia, one of the countries where the Sinovac vaccine has been most widely used. #jakpost https://t.co/v9Hua5MAWw — The Jakarta Post (@jakpost) July 8, 2021

Bağımsız veri grubu Lapor’a göre Endonezya’da haziran ayından beri Sinovac ile aşılanmış 131 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunun yaklaşık 50’si ise temmuz ayında gerçekleşti.

Delta varyantının baskın hale geldiği ülkedeki artış, Sinovac aşısının etkinliğine dair tartışmaları da artırdı. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) acil kullanım onayı alan aşı, örgüte göre hastalık belirtilerini önlemede yüzde 51, hastaneye yatışları önlemede ise yüzde 100’lük bir etkinliğe sahip.

Singapurlu yetkililer, özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkarmıştı.

Sinovac aşısını kullanan Türkiye de bilim insanlarının uyarıları sonucu üçüncü doz aşılamalara başlamıştı.

Kumparan haber servisi, Bachtiar’ın corona virüsten öldüğünü yazarken, Sindonews de devlete ait ilaç şirketi BioFarma’nın bir yetkilisinin, bilim insanının Covid-19 protokollerine göre gömüldüğünü söylediğini aktardı. Ancak resmi açıklama yok.

Bilim insanının ölümüyle ilgili olarak ‘büyük kayıp’ diyen Endonezya Devlet İşletmeleri Bakanı Erick Thohir, şunları söyledi: “Sinovac ile işbirliği içinde Covid-19 aşısının klinik denemeleri de dahil olmak üzere BioFarma tarafından yürütülen düzinelerce klinik araştırmanın başındaki, büyük bir bilim insanıydı. Bu çabalar sayesinde corona virüsten kurtulma çabalarımızın parçası olarak milyonlarca aşı üretildi ve insanlar aşılandı”.

Üretici firma Sinovac Biotech ise aşının iki dozunun virüse karşı koruma sağlamak için yeterli olduğunda ısrarcı. Firma, üçüncü dozun etkinliği konusunda klinik denemelerin erken sonuçların cesaret verici olduğunu savunuyor.