Müteahhitlerden 15 günlük grev

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları grev kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül’e kadar durduruldu.

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İnşaat sektörü dövizdeki ani dalgalanmalar, dünyada artan maliyetlerin iç piyasaya yüzde 200’lere varan oranlarda yansıması gibi sorunlarla boğuşuyor. Çimento fiyatlarına yüzde 200’e varan zam yapıldığını belirten müteahhitler, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını bildirmişti.

Demir üreticileri ile masaya oturarak zamları belli bir noktada durduran müteahhitler, benzer bir anlaşmayı da çimentocularla yapmak istiyor. Çimentocular ise fiyat artışlarının yüzde 200 değil yüzde 80’i bile bulmadığını, gerçek artışların da yansıtılmadığını iddia ediyor.

120 bin üyeyi bünyesinde bulunduran İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden olumlu bir netice alamadığı bildirildi: “Tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar bardağı taşıran son damla olmuştur”.

NTV’ye göre İMKON, bu kapsamda, bugünden itibaren müteahhitlerin 15 gün süreyle iş bıraktığını duyurdu.

Maliyet artışlarının konut fiyat ve kiralarına da yansıdığı bildiriliyor.