Aşılamada 100 milyon doz geçildi: Tam aşılı sayısındaki hedef hala uzak

Sağlık Bakanlığınca Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti. Nüfusa göre tam aşılı oranı ise halen yüzde 50’nin altında.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak günü başladı.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘covid19asi.saglik.gov.tr‘ sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 14:55 itibarıyla 50 milyon 857 bin 300 birinci doz, 39 milyon 526 bin 206 ikinci doz aşı uygulandı.



Diğer dozlarla birlikte toplam yapılan doz sayısı, 100 milyon 100 bin 770 oldu.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

Nüfusa göre tam aşılı oranı yüzde 49 seviyesinde.

Yetişkin nüfusta en az bir doz aşı olanların toplamı yüzde 81,60 olurken, tam aşılı olanların oranı ise yüzde 63,31’de.