Diken

Yaramazlara biraz batar!

PCR zorunluluğu aşıya teşvik etti: ‘Talep yüzde 100 arttı’

Türkiye’de aşı zorunluluğu getirilmedi ancak PCR zorunluluğu insanları aşıya teşvik etti. Genelgenin yürürlüğe girdiği 6 Eylül milat olarak kabul edildiğinde o günden bugüne aşılananların oranı katlandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ‘Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu‘ konulu ‘genelge’ göndermişti. Genelgede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında ve seyahat için toplu taşıma araçlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okullarda 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini duyurmuştu.


Habertürk TV Muhabiri Öznur Karslı Çetiner’in aktardığı bilgilere göre haftada iki kez PCR testi zorunluluğunda sonra aşılanan sayısı 67 bin arttı.

‘Aşıya olan talep yüzde yüz arttı’

Prof.Dr.Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Nurettin Yiyit aşılanma artışıyla ilgili şöyle konuştu: “6 Eylül’den itibaren üç günlük dilimle bir önceki haftayı kıyasladığımızda İstanbul ölçeğinde günde birinci dozumuz yaklaşık 300 bin artarken şu anda bunun 350-400 bin arttığını görüyoruz. Üçte bir katkı gelmiş. Hastanemizde aşıya olan talepte yüzde 100 artış görüyoruz.”

Prof. Ergör’den ‘PCR zorunluluğu’ uyarısı: Bu nasıl düzenlenecek?

İçişleri’nden ‘PCR zorunluluğu’ genelgesi

Bakan Koca: Okullarda zorunlu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Erdoğan duyurdu: Aşısızlar için PCR zorunluluğu devreye girecek

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

KIlıçdaroğlu: İttifakta sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medyanın ‘millet ittifakının içine nifak sokmaya çalıştığını’ ama ittifakta ‘sorun olmadığını’ belirterek, “İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” dedi.

Dolar/TL’de ‘çekirdek’ tedirginliği

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurgulaması ve çekirdek enflasyona odaklanması faiz indirimi tedirginliği yaratırken, dolar/TL, hızla tırmandığı 8,47’li seviyelerden güne başladı.