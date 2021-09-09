PCR zorunluluğu aşıya teşvik etti: ‘Talep yüzde 100 arttı’

Türkiye’de aşı zorunluluğu getirilmedi ancak PCR zorunluluğu insanları aşıya teşvik etti. Genelgenin yürürlüğe girdiği 6 Eylül milat olarak kabul edildiğinde o günden bugüne aşılananların oranı katlandı.

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İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ‘Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu‘ konulu ‘genelge’ göndermişti. Genelgede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında ve seyahat için toplu taşıma araçlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okullarda 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini duyurmuştu.

Habertürk TV Muhabiri Öznur Karslı Çetiner’in aktardığı bilgilere göre haftada iki kez PCR testi zorunluluğunda sonra aşılanan sayısı 67 bin arttı.

‘Aşıya olan talep yüzde yüz arttı’

Prof.Dr.Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Nurettin Yiyit aşılanma artışıyla ilgili şöyle konuştu: “6 Eylül’den itibaren üç günlük dilimle bir önceki haftayı kıyasladığımızda İstanbul ölçeğinde günde birinci dozumuz yaklaşık 300 bin artarken şu anda bunun 350-400 bin arttığını görüyoruz. Üçte bir katkı gelmiş. Hastanemizde aşıya olan talepte yüzde 100 artış görüyoruz.”