MetroPOLL’den ‘dar gelirliler’ anketi: AKP ve CHP düşüşte

MetroPOLL Araştırma’nın aylık geliri 3 bin lira altı seçmen grubunda yaptığı araştırmada 2020’nin ilk üç ayında AKP’ye yönelik yüzde 33,6’lık desteğin bu yıl temmuz-ağustos döneminde 29,2’ye düştüğü görüldü.

Ekonominin temel göstergelerinde bir süredir devam eden kötü gidiş, beklentileri de olumsuz yönde etkiliyor. Kiralar el yakarken, özellikle gıda ürünlerinde artan enflasyon oranı geçimi zorlaştırıyor. Olumsuz göstergelere bakan muhalefet erken seçim isterken, “Şahlanıştayız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söylüyor.

Ancak ekonomideki kötü gidişatla sarsılan seçmenlerin tercihi ise değişiyor.

MetroPOLL’ün ‘dar gelirlilerin bu pazar seçim olsa oy tercihi’ başlıklı ankette 2020 yılının başından bu yana 3 bin lira ve altı gelire sahip olan katılımcıların üç aylık periyotlarla tercihleri ölçülmeye çalışıldı.

AKP’ye olan destekle aynı şekilde CHP’de de yüzde 19,7’lik oranın 16,8’e düştüğü belirlendi.

İYİ Parti’nin diğer genel anketlere nazaran dar gelirli yurttaşlardan daha az destek aldığı görüldü. Ancak yine de İYİ Parti’nin 2020’nin ilk başındaki 6,7’lik oyu 8,3’e yükseldi.

En büyük yükseliş HDP’de, protesto oylara dikkat

MHP ve HDP’de de yükseliş görüldü. Geçen senenin başında 7,7’lik orana sahip olan HDP, temmuz-ağustos’ta 11,8’e çıkarak en büyük artışı gösteren parti oldu. MHP ise yüzde 8’den 10,4 oranına yükseldi.

Ankette kararsızlar ve protesto oy kullanacak olanların yüksek oranı dikkat çekti: Kararsızlar yüzde 7,6, protesto oy oranı ise yüzde 7,7 oldu.

Gelecek seçimlerde en etkili seçmen grubunun dar gelirliler olacağını belirten araştırma şirketinin başkanı Özer Sancar, çalışmayı paylaşarak “Meraklı okuyucular ve politikacılara… Gelecek seçimin sonucunda en etkili seçmen grubu dar gelirliler olacak” dedi.