Yöneylem anketi: ‘Millet’ yüzde 42,7, ‘cumhur’ yüzde 41,5

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre bu pazar seçim olsa CHP ve İYİ Parti toplamı, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.

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Sözcü’den Sibel Güzelsöyler’in haberine göre anket, 26-30 Temmuz arasında 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla düzenlendi.

Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” diye sorulurken, çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şöyle:

AKP yüzde 34.6

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti yüzde 14,3

HDP yüzde 9,2

MHP yüzde 6,9

DEVA Partisi yüzde 1,4

Saadet Partisi yüzde 0,8

TİP yüzde 0,7

Gelecek Partisi yüzde 0,4

Memleket Partisi yüzde 0,4

Diğer yüzde 2,9

Buna göre, AKP+MHP yüzde 41,5, CHP+İYİ Parti yüzde 42,7 seviyesinde çıktı.

“Oyunuzu AKP ve MHP’den oluşan cumhur ittifakına mı, CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakına mı verirsiniz” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:

Cumhur ittifakı yüzde 36,8

Millet ittifakı yüzde 37,7

İttifaklar dışında bir parti yüzde 14,9.

Kararsız yüzde 2,5

Oy kullanmayacağım yüzde 8.1

“Erken seçim istiyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 53,4’ü “Evet” derken, istemeyenlerin oranı yüzde 38,4’te kaldı. Yüzde 5.9’luk kesim “Kararsızım” dedi.