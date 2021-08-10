Yöneylem anketi: ‘Millet’ yüzde 42,7, ‘cumhur’ yüzde 41,5

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre bu pazar seçim olsa CHP ve İYİ Parti toplamı, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.
Sözcü’den Sibel Güzelsöyler’in haberine göre anket, 26-30 Temmuz arasında 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla düzenlendi.
Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” diye sorulurken, çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şöyle:
- AKP yüzde 34.6
- CHP yüzde 28,4
- İYİ Parti yüzde 14,3
- HDP yüzde 9,2
- MHP yüzde 6,9
- DEVA Partisi yüzde 1,4
- Saadet Partisi yüzde 0,8
- TİP yüzde 0,7
- Gelecek Partisi yüzde 0,4
- Memleket Partisi yüzde 0,4
- Diğer yüzde 2,9
Buna göre, AKP+MHP yüzde 41,5, CHP+İYİ Parti yüzde 42,7 seviyesinde çıktı.
“Oyunuzu AKP ve MHP’den oluşan cumhur ittifakına mı, CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakına mı verirsiniz” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:
- Cumhur ittifakı yüzde 36,8
- Millet ittifakı yüzde 37,7
- İttifaklar dışında bir parti yüzde 14,9.
- Kararsız yüzde 2,5
- Oy kullanmayacağım yüzde 8.1
“Erken seçim istiyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 53,4’ü “Evet” derken, istemeyenlerin oranı yüzde 38,4’te kaldı. Yüzde 5.9’luk kesim “Kararsızım” dedi.