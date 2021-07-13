MetroPOLL’den son altı ay: Kararsızların en yüksek oranda olduğu yaş grubu Z kuşağı

MetroPOLL araştırmanın son altı aylık verilerine göre kararsızların en yüksek oranda olduğu yaş grubu Z kuşağı.

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Y kuşağı, 1981 ile 1996 yılları arasında doğan kişileri ifade ederken, Z kuşağı ise 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya gelenleri temsil ediyor.

Araştırma sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre katılımcılara ‘Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunun sorulduğu araştırmada ‘cumhur ittifakı’nın ortalama oy oranı yüzde 36,7 olarak kaydedilirken bu oran ‘millet ittifakı’nda 30,5, HDP’de ise 8,7 olarak kayda geçti.

‘Önümüzdeki seçimde ilk kez oy verecek gençler’de ‘kararsız’ların, ‘cevap vermeyenler’in ve ‘protesto oy’ların toplamı yüzde 30,1 olarak aktarılırken bu oran genel ortalamada 20,3 olarak kaydedildi.

Twitter paylaşımında “Kararsızların en yüksek oranda olduğu yaş grubu Z kuşağı, özellikle ilk kez oy verecekler” diye yazan Özer Sancar şunları aktardı: “Bu konuda İYİ Partinin özel gayret göstermesi gerekiyor. Yaşı ilerleyen ve iş hayatına atılan milliyetçi seçmenler çoğunlukla İYİ Partiyi, genç milliyetçilerin çoğu MHP’yi tercih ediyor.”