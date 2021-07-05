MetroPOLL araştırması: ‘Oy kullanmamış gençler’in yüzde 18’inin tercihi protesto oy

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre ‘oy kullanmamış gençler’in yaklaşık yüzde 18’inin tercihi ‘protesto oy.’

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2018 seçimlerinde ‘yaşı tutmadığı için veya başka bir nedenle sandığa gitmemiş olan’ 18-24 yaş grubuna, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulan araştırmanın sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre AKP yüzde 22,3’le en yüksek oyu alan parti olurken onu yüzde 19,9’la CHP, yüzde 6,8’le MHP, yüzde 4,9’la İYİ Parti ve yüzde 3,1’le HDP, yüzde 1,5’le Gelecek Partisi, yüzde 1,4’le DEVA Partisi, yüzde 0,9’la Saadet Partisi ve yüzde 1,5’le diğer partiler izledi.

“Kararsızım” ve “Cevabım yok” diyenlerin toplamı ise yüzde 20.

Söz konusu örneklem grubunu MetroPOLL’ün 2021 yılının ilk altı ayında görüştüğü 9240 kişinin yüzde 7’sini oluşturuyor.