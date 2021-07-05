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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL: Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenler, verenlerden fazla

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısı, verenlerden fazla.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin Nabzı Haziran 2021’ anketine göre Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 47,1 iken, onaylamayanların oranı ise yüzde 48,6.


Ankete katılanların yüzde 4,3’ü ise “Fikrim veya cevabım yok” dedi.

Erdoğan’ın görev yapış şekline AKP’li seçmenlerin yüzde 89’u, CHP’li seçmenlerin yüzde 11,9’u, İYİ Partililerin yüzde 9,9’u, HDP’lilerin yüzde 12,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 60.9’u “Onaylıyorum” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın görev onayı, salgının başladığı Mart 2020’de ise yüzde 55,8 seviyesindeydi. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,5’lere kadar gerilemişti.

AKP ve MHP’lilerin Erdoğan’a onayı azaldı

Metropoll Araştırma: Erdoğan’ın görev onayı yüzde 52

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