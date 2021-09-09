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Yaramazlara biraz batar!

Sağlığa yararlı tek içki şarapmış!

Britanya’da yapılan bir araştırmada şarabın sağlığa faydalı tek içki olduğu, makul ölçülerde içki tüketmenin ölüm riskini azaltabileceğine ilişkin çalışmaların yanıltıcı olduğu sonucuna varıldı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) haftada en fazla 14 birim içki tüketilmesini tavsiye ediyor. 14 birim içki, yaklaşık 10 kadeh (125 ml) şarap veya yedi şişe 50’lik bira anlamına geliyor.


Ancak biyomedikal veri bankası UK Biobank’ten 446 bin 439 kişiyi yedi yıl boyunca izleyen Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırmacılar bira ve diğer içkilerin düşük düzeyde tüketiminin dahi kardiyovasküler rahatsızlıklar, inme, kanser ve genel ölüm oranı riski artışıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Telegraph’ta yer alan habere göre tespit edilen tek fayda düzenli şarap içen kişilerde koroner kalp hastalığı riskinin azalması.

Araştırmacılara göre çoğu çalışmada tüm içki türleri bir arada değerlendirildiğinden içkinin zararlı etkileri çoğunlukla şarabın faydası tarafından maskeleniyor.

Araştırma için bira ve diğer içkilere tek başına bakıldığında tavsyie edilen miktarda tüketildiğinde dahi kardiyovasküler rahatsızlık ihtimali yüzde 30 artıyor. Buna karşılık ‘şarapçılar‘da bu risk yüzde 5-10 arası azalıyor.

Araştırmacılar ayrıca makul ölçüde içki tüketmenin hiç tüketmemekten daha iyi olduğu sonucuna varan çalışmaların hatalı olduğunu tespit etti. Çünkü bu çalışmalarda çoğu insanın halihazırda sağlıksız olduğu için içkiyi bıraktığını hesaba katılmamış.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Rudolph Schutte şunları söyledi: “İçki tüketmeyen grup içinde önceden var olan çeşitli sağlık sorunları nedeniyle alkolden uzak duranlar olacaktır. Bu da bu grubu referans almayı riskli hale getiriyor. Makul içenleri bu riskli içmeyen grupla kıyaslamak içkinin sağlığa faydalı olduğunu yanlış bir şekilde gösterebilir.”

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