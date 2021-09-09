Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kış aylarında bizim için sorun teşkil edebilir

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye’de görülen ‘Mu’ varyantıyla ilgili uyararak, “Mu varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı” dedi.

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İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen varyant, dünyada sağlık birimleri tarafından yakından izleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un Mu varyantının Türkiye’de iki kişide görüldüğünü söylemişti. Koca, “Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde, yüzde 90’ı geçen oranda” demişti.

DHA’ya konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, ‘Mu’ varyantının endişeye neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: “‘Mu’ varyantı, Güney Afrika mutasyonu gibi genelde Kolombiya’da izole kaldı. ‘Delta’ varyantı bulaşıcılığı yüksek, ‘Mu’ varyantı şu anda ülkemiz için endişe boyutunda değil. Hem ülkelerin uzaklığı hem de taşıyıcıların az olması nedeniyle. Bir ülkeye belirli varyantlar girmeye başladıktan sonra bir artışa neden olabiliyor. Bunu ilerideki çalışmalar gösterecek ama önümüzdeki günlerde eğer aşılamada istenilen hıza ulaşamazsak hem okulların açılması hem de çalışma hayatının normalleşmesiyle birlikte vaka sayılarımızda da ‘Mu’ varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı. Şu an için panik yapmaya gerek bir durum gözükmüyor. ‘Delta’ya göre, biraz daha bulaşıcılığın yüksek olduğuna dair ülke verileri ve DSÖ görüşleri var. ‘Aşılara da biraz daha dirençli olabilir mi’ diye endişeye sevk oldu fakat semptom ve klinik olarak farklı bir özellik teşkil etmiyor. Yine aynı şekilde ateş, koku ve tat kaybı, öksürük, solunum sıkıntıları, biraz daha ishal şeklinde belirtiler geliyor”.