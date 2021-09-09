Diken

Yaramazlara biraz batar!

Doç. Dr. Savaşçı: Mu varyantı kış aylarında bizim için sorun teşkil edebilir

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye’de görülen ‘Mu’ varyantıyla ilgili uyararak, “Mu varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen varyant, dünyada sağlık birimleri tarafından yakından izleniyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un Mu varyantının Türkiye’de iki kişide görüldüğünü söylemişti. Koca, “Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde, yüzde 90’ı geçen oranda” demişti.

DHA’ya konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, ‘Mu’ varyantının endişeye neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: “‘Mu’ varyantı, Güney Afrika mutasyonu gibi genelde Kolombiya’da izole kaldı. ‘Delta’ varyantı bulaşıcılığı yüksek, ‘Mu’ varyantı şu anda ülkemiz için endişe boyutunda değil. Hem ülkelerin uzaklığı hem de taşıyıcıların az olması nedeniyle. Bir ülkeye belirli varyantlar girmeye başladıktan sonra bir artışa neden olabiliyor. Bunu ilerideki çalışmalar gösterecek ama önümüzdeki günlerde eğer aşılamada istenilen hıza ulaşamazsak hem okulların açılması hem de çalışma hayatının normalleşmesiyle birlikte vaka sayılarımızda da ‘Mu’ varyantı kışın bizim için sorun teşkil edebilir çünkü biraz bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant olarak şu anki yayınlarda çıkmaya başladı. Şu an için panik yapmaya gerek bir durum gözükmüyor. ‘Delta’ya göre, biraz daha bulaşıcılığın yüksek olduğuna dair ülke verileri ve DSÖ görüşleri var. ‘Aşılara da biraz daha dirençli olabilir mi’ diye endişeye sevk oldu fakat semptom ve klinik olarak farklı bir özellik teşkil etmiyor. Yine aynı şekilde ateş, koku ve tat kaybı, öksürük, solunum sıkıntıları, biraz daha ishal şeklinde belirtiler geliyor”.

Mu varyantı kapıya dayandı: Uzmanlara göre Türkiye’de pekala yayılabilir

Türkiye’de iki kişide ‘Mu’ varyantı görüldü

DSÖ, yeni ‘Mu’ varyantını incelemeye aldı

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

Mahkemeden ‘süreli nafaka’ kararı

İstanbul’da beş ay süren evlilik sonrası boşanma davasında mahkeme kocanın iki yıl süreyle eşine ayda bin lira yoksulluk nafakası ödemesine ve iki yılın ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi.

‘Ilımlı’ Taliban kadınları kırbaç ve elektrikli coplarla dövdü, taciz etti

Radikal İslamcı Taliban, Kabil’de “Eşit haklar istiyoruz, hükümete kadın istiyoruz” sloganları atan yüzlerce kadını kırbaç ve elektrik şok veren coplarla dövdü. Milisler ayrıca kadınlara ağır hakaretlerde bulunup taciz de etti. Vücudun her yerinin hala ağrıdığını belirten bir kadın “Bize kadının yeri orası diyerek eve gitmemizi söylediler” dedi.