Türkiye’de iki kişide ‘Mu’ varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un ‘Mu’ varyantının, Türkiye’de iki kişide tespit edildiğini belirterek, şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak bu senenin başlarında Kolombiya’da tanımlanan ‘Mu’ isimli Covid-19 varyantının izlemeye alındığını duyurmuştu.

DSÖ, varyantın aşılara direnç potansiyeli taşıyan mutasyonlara sahip olduğunu söylerken daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulamıştı.

Türkiye’de bulunan varyantlara değinen Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90’ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum” dedi.