Bakan Koca: Tam dozun koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı sahip değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tam doz aşılamada yeterli düzeye ulaşamadık. Tam dozun koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz” dedi.

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Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı.

*100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır.

*Şu an aktif vakaların yüzde 90’a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

*TURKOVAC acil kullanım onayına başvurabilir hale geldi. Onay alırsa ekimde seri üretime geçeceğiz.

*(Mu mutasyonu) Varyantlar noktasında vatandaşımız tedirgin olmamalı. Tedbirlerin bir farkı yok. Aşı olmamız gerekiyor. Maske, mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan önemi var. Varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği bizim açımızdan daha önemli.

*Toplum artık ağırlıklı olarak Delta varyantı taşıyor. Mu varyantındaki iki vaka da İstanbul’da. Daha ağır seyrettiği şekilde genel bir kanaat var. Bizim vakalarda böyle bir şey söz konusu değil.

*(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim. (Diken notu: Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta bugün, sahte aşı kartı veya PCR test sonucu sahteciliğine ilişkin şunları söylemişti: “Bizde de maalesef var. Bununla ilgili biz tespitler yaptığımız zaman ilgili mercilere hemen şikayette bulunuyoruz. Onlar da gerekli işlemi yapıyorlardır.”)

*Kronik hastalığı olan 12 yaş üzeri kişilerin aşılanmasını önemsiyoruz.12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtık.

*Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

*İnaktif aşı (Sinovac) etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün.

*Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77’yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90’ı geçti.

*(Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu) Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR.

Bakan Koca daha sonra, Covid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.