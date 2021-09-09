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Yaramazlara biraz batar!

Time Out dergisi, 2021’in en iyi 37 şehrini açıkladı: İstanbul 36’ncı sırada

Britanya merkezli ünlü ‘Time Out’ dergisinin ‘2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri’ listesinde, ABD’deki San Francisco ilk sırada yer alırken, 36’ncı sıralamada Türkiye’den de İstanbul’a yer verildi.

Fotoğraf: AA

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi, dünyanın dört bir yanından editörler ve yaklaşık 27 bin kent sakinin katılımıyla oluşturduğu ankette, her şehrin gece hayatı, restoranları ve kültürel özellikleri ile şehrin topluluk ruhunu göz önünde bulundurdu.


Şehirlerin çevresel girişimlerinin yanı sıra aktivizme bağlılıklarının da incelendiği dergide, San Francisco’daki ‘ilericiliğin, kabulün ve sürdürülebilirliğin rakipsiz kombinasyonunun’ kenti en üst sıraya yerleştirdiği ifade edildi.

Dergi, toplum ruhu, Covid-19 salgınına verdiği yanıt ve ABD’deki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olması nedeniyle San Francisco şehrini başarılı buldu.

Buna göre şehirler şöyle sıralandı:

2. Amsterdam (Hollanda)

3. Manchester (Britanya)

4. Kopenhag (Danimarka)

5. New York (ABD)

6. Montreal (Kanada)

7. Prag (Çekya)

8. Tel Aviv (İsrail)

9. Porto (Portekiz)

10. Tokyo (Japonya)

11. Los Angeles (ABD)

12. Chicago (ABD)

13. Londra (Britanya)

14. Barcelona (İspanya)

15. Melbourne (Avustralya)

15. Sidney (Avustralya)

17. Şanghay (Çin)

18. Madrid (İspanya)

19. Meksiko (Meksika)

20. Hong Kong

21. Lizbon (Portekiz)

22. Boston (ABD)

23. Milano (İtalya)

14. Singapur

25. Miami (ABD)

26. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

27. Pekin (Çin)

28. Paris (Fransa)

29. Budapeşte (Macaristan)

30. Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri)

31. Sao Paulo

32. Johannesburg (Güney Afrika)

33. Roma (İtalya)

34. Moskova (Rusya)

35. Buenos Aires (Arjantin)

36. İstanbul (Türkiye)

37. Bangkok (Tayland)

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