Akşam Postası / 22 Haziran 2021

Aşılamada yaş sınırı 25’e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 25’e indirildiğini duyurdu.

Gelir eşitsizliği artıyor, zirve İstanbul’un

Pandemi döneminde gelir eşitsizliği Türkiye genelinde daha da arttı. Ekonominin kalbi İstanbul gelir eşitsizliğinin de başkenti konumunda.

Müsilajla mücadele: Beş noktaya oksijen seviyesini artıracak cihaz bırakıldı

Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve İstanbul’un Pendik illçesi açıklarındaki beş farklı noktaya oksijen seviyesini artırmak amacıyla cihaz bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Ege Denizi’nde deprem

AFAD, saat 01.14’te Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

MetroPOLL başkanı: Eğer HDP kapatılırsa AKP evdeki bulgurdan olur

MetroPOLL Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, HDP’ye yönelik kapatma davasının sonucunda oluşacak tabloya göre AKP’den en az yüzde 5 Kürt seçmen oyunun kopabileceğini belirterek, “Yani AKP, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olur” dedi.

‘FETÖ’ operasyonu: 40 ilde 132 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

‘Müzik yasağı’na tepkiler Altun’u kızdırdı: Sahte bir yaşam tarzı tartışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müzik yasağı‘ açıklamasına yönelik tepkileri ‘Eski Türkiye alışkanlarını terk edemeyenlerin, sahte bir yaşam tarzı tartışmasıyla suni bir gündem oluşturarak toplumu kutuplaştırma ve buradan siyasi rant devşirme girişimi’ olarak nitelendirdi.

Babadan ve eşinden ölüm aylığı alan kişiden iade istendi; AYM, ‘Hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), farklı kanunlar kapsamında babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının eşinden de ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle iptali ve iade edilmesi yönündeki karara yönelik bireysel başvuruda, kişinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Emmy Ödülleri’nde ‘cinsiyetsiz’ seçeneği

Uluslararası Emmy Ödülleri bu yıl kadın ve erkek oyuncu kategorilerinde ‘cinsiyetsiz‘ seçenek sunarak bir ilke imza atıyor.

UEFA, Allianz Arena’yı ‘gökkuşağı’na kapattı

UEFA, 28 Haziran’da EURO 2020 kapsamında Münih’te oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Allianz Arena’nın LGBTİ’lerle dayanışma amacıyla gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılmasını reddetti.

Zulüm sürüyor: ‘Dev karpuz’ bu kez baz istasyonunda

Fotoğraflar: DHA

Diyarbakır’da bir caddede bulunan baz istasyonunun tepesine, daha önce bir kavşakta bulunan ancak kaldırılan dev karpuz heykeli yerleştirildi.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın evinin önünde toplandı: Gitme, kal

Fotoğraf: AA

Beşiktaş taraftarı yönetimin sezonu çifte şampiyonlukla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın’la anlaşamadığına dair haber üzerine harekete geçti.

Ordu’daki inşaatta yaralı halde bulunan örümcek maymunu Kayseri’de koruma altına alındı

Fotoğraf: DHA

Ordu’nun Ünye ilçesindeki bir inşaatta, nesli tükenme tehlikesi altındaki örümcek maymunu yaralı halde bulundu; koruma altına alındı.

20 dolar çekmeye gitti; hesabında 1 milyar dolar vardı

Fotoğraf: New York Post

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın 20 dolar (174,05 lira) çekmek için gittiği ATM’de hayatının sürpriziyle karşılaştı. Hesabında 1 milyar dolara yakın para vardı!

24 şişe likör 12,15 milyon liraya satıldı

Fotoğraf: CNN International

Çin’in ulusal likörü ‘Kweichow Moutai’nin 24 şişesi Sotheby’s Müzayede Evi tarafından, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 1 milyon sterline (12,15 milyon lira) satıldı. Bunun tahmin edilen fiyatın beş katı olduğu belirtildi. 200 bin sterline (2,42 milyon lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Nadir elmas satışa çıkıyor: Kripto para geçerlidir!

Fotoğraf: Sotheby’s

Müzayede evi Sotheby’s bir ilke imza atarak 15 milyon dolara (131 milyon lira) alıcı bulması beklenen nadir bir elmasın kripto para ile satın alınabileceğini duyurdu.

‘Kayıp’ Prenses Latife bu kez İspanya’da görüntülendi

Fotoğraf: Instagram

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum’un, ev hapsinde tuttuğu, uzun süre haber alınamadıktan sonra geçen ay arkadaşlarıyla çekilen fotoğraf Instagram’da paylaşılan kızı Prenses Latife şimdi de İspanya’da görüntülendi.