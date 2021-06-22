‘Musk’ın favorisi’ Dogecoin tepetaklak

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın tweet’leriyle 0,73 dolara kadar çıkan Dogecoin tepetaklak oldu. Son 24 saatte yüzde 27 değer kaybeden Doge, 0,16 dolara kadar indi.

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Sayıları her geçen gün artan kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan Dogecoin adlı kripto paranın piyasa hacmi son bir yılda 80 kattan fazla artarak, 2 milyar doları aşmıştı. Ancak Dogcoin’i tepe fiyatlardan cüzdanlarına koyanların zararı bugün itibariyle yüzde 75’in üstüne çıktı. Yine de yıl geneline bakıldığında Doge’deki kazanç hala yüzde 3 bin 500’den fazla.

Dün, 0,28 dolarda bulunan Doge, Çin’in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlamalarının da etkisiyle bugün sabah saatleri itibariyle 0,19 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Çin’in kısıtlama kararlarının kripto para piyasalarına etkileri ise devam ediyor. Dünü ciddi anlamda değer kaybıyla geçiren Bitcoin ve altcoinlerde bugün de dönüş sinyalleri oldukça zayıf. Öğle saatleri itibariyle Bitcoin 32 bin 140 dolar bölgesinde bulunurken, Ethereum bin 895, Ripple 0,59, BNB ise 271 dolar seviyesinden işlem görüyor.