20 dolar çekmeye gitti; hesabında 1 milyar dolar vardı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın 20 dolar (174,05 lira) çekmek için gittiği ATM’de hayatının sürpriziyle karşılaştı. Hesabında 1 milyar dolara yakın para vardı!

Fotoğraf: New York Post

Largo kentinde yaşayan Julia Yonkowski, cumartesi akşamı, para çekmeden önce Chase Bank’taki hesabını kontrol etti. ATM’den aldığı hesap dökümünde hesabında 999 milyon 985 bin 855,94 dolar (8,7 milyar lira) olduğu yazılıydı. Gözlerine inanamadı.

Yonkowski, yerel basına, “Böyle bir durumda birçok insan piyango kazandıklarını düşünürler ama ben korktum. Ne olduğunu anlayamadım” dedi.

Asıl ATM’ye gitme amacı olan 20 dolar çekmeye çalıştığında da, “Bu miktarda para çekerseniz kredili mevduat hesabınızdan kullanmış olursunuz ve faiz işler. Onaylıyor musunuz” yazısının ekrnda belirdiğini anlatan Yonkowski, ortada anormal bir durum olduğunu ve para çekmediğini, o akşamdan beri de hesabına dokunmadığını söyledi.

Yonkowski, dün akşama kadar bankadan kimseye ulaşamadığını söyledi. Ancak bankanın sözcüsü bugün, New York Post’a, “Ailesindeki bir ölüm sonrasında hesabının dondurulması nedeniyle eksi hesabından 20 doların çekileceği bilgisi verilmiş. Ona en yakın şubedeki personelimiz kendisiyle konuşup durumu izah etti” dedi. Bankanın bazen hesabı dondurulan müşterilerin durumu fark edebilmeleri için böyle ‘abartılı rakamlar’ kullandığı belirtildi.