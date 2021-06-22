Emmy Ödülleri’nde ‘cinsiyetsiz’ seçeneği

Uluslararası Emmy Ödülleri bu yıl kadın ve erkek oyuncu kategorilerinde ‘cinsiyetsiz‘ seçenek sunarak bir ilke imza atıyor.

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Bundan böyle oyuncular adaylık belgelerinde ve ödül heykelciklerinde cinsiyetsiz ‘performer’ (oyuncu) kelimesinin kullanılmasını talep edebilecek.

Kararın kadın ve erkek cinsiyetlerine dayalı oyunculuk sınıflandırmalarını ortadan kaldırıma çağrılarına bir yanıt olarak alındığı belirtildi.

19 Eylül’de 73’üncü kez Emmy Ödülleri’ni dağıtacak Televizyon Akademisi açıklamasında ‘kadın oyuncu’ ve ‘erkek oyuncu‘ kategorilerinde başvuru için cinsiyet şartı aranmadığını hatırlatılarak “Artık adaylar ve kazananlar erkek veya kadın oyuncu başlıklı kategorilerde ‘icracı’ teriminin kullanılmasını talep edebilir” ifadelerine yer verildi.