Sağlık bakanı vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek.”

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 51,27, Ankara’da 93,11, İzmir’de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken; en az vaka Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne’de görüldü.