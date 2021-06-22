Listede müzik yok: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın rahatsız olması gereken konuları sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece 12’den sonrası için getirilen müzik yasağından ötürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun, müzikten rahatsız oluyorsun.”

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Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından, “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” demişti.

CHP liderinin Meclis’teki grup toplantısından satırbaşları şöyle:

‘Gençler gereğini yapacak’

* Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Yahu arkadaş çifter çifter maaş alan beslemelerin var bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var, baba oğul evde birbirinin yüzüne bakamıyor bundan rahatsız olmuyorsun müzikten rahatsız oluyorsun. Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan’ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek ve gençler gereğini yapacak.

‘Bedava mı yaptı?’

* Türkiye’nin geldiği hale bakın… Mafya ile siyasi ilişkileri götüren bir televizyon yorumcusu (Süleyman Özışık’ı kastediyor) bir açıklama yapıyor. Okurken acaba doğru mu dedim. “Soylu’ya masum olduğuna inandığım binlerce kişinin dosyasını götürdüm. ‘Bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun’ dedim. Hepsi görevlerine iade edildi” diyor. Savcı mısın, hakim misin sen? FETÖ borsası dediğimiz işte budur arkadaşlar. Paranı alırsın, adamını bulursun, dosyayı götürürsün seni hapisten çıkarır. “Binlerce dosyayı aldım, Süleyman Soylu’ya götürdüm” diyor. Bedava mı yaptı? Biz sizin ne kadar aç olduğunuzu bilmiyor muyuz?

10 bin doları sordu

* Şimdi ben soruyorum, 10 bin doları da soruyorum. Çık adam gibi cevap ver, adam gibi cevap vermezsen adam değilsin. Biliyorum feministler kızacak ama ne yapayım. Bulunduğu pozisyon itibariyle yolsuzluklarla mücadele etmesi, Türkiye’nin çıkarlarını savunması lazım. Yolsuzluklar mücadele etmiyor, üzerine örtüyor ve yolsuzluklardan besleniyor, Türkiye’nin çıkarlarını savunmuyorsa oradan ayrılması lazım.

‘750 milyon tokatlayan adam el üstünde’

* 1 Ocak-11 Haziran arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 3 milyon 264 bin. Kredi kartı borcunu ödemedi diye şahin kesilip icraya veriyorlar, çiftçi borcunu ödeyemedi diye traktörüne haciz koyuyorlar, esnafa borcunu niye ödemedin diye çöküyorlar.

* Peki kardeşim, devletin bankasından 700 milyon kredi çekeceksin yeri gelince ödemeyeceksin, saraylarda ağırlanacaksın bir tek icra memuru bile etrafında gezemeyecek. Böyle bir adaletsizlik dünyanın neresinde görülür? Aldı televizyonlar, gazeteleri hepsi başına bela oldu. Hepsi zarar ediyor. Milli Piyango’yu da ona verdiler.

* Esnaf kardeşime soruyorum sen borcunu ödemedin diye icra memuru kapına, evine geliyor. Kredi alıp üniversiteyi bitiren gencecik çocuğun ailesine haciz gidiyor. 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmuyor. Bu konuda, parlamentoya bir araştırma önergesi verin. Bütün bu rezaletler meclis tutanaklarına girsin. Gariban esnafın ensesinde, bankaya bir taksidini ödemedi diye icra gelecek, 750 milyon dolar tokatlayan adam el üstünde tutulacak…

HDP’ye kapatma davası

* Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir.

* Belediye başkanlarımıza söyledim, provokasyonlara hazır olun. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir, sizden en büyük isteğim halkı sükunete davet etmenizdir.

HDP’ye yönelik saldırı

* İzmir’de cinayeti işleyen kişi silahlı saldırı yapıyor. Bir kişinin silah ruhsatı alabilmesi için tam sağlam raporu alması lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan birinin eline silahı nasıl tutuşturuyorsunuz? Herhalde savcılar bunu da inceleyecektir.