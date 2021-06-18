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Yaramazlara biraz batar!

Demirören’e kredi soruldu, Ziraat Bankası müdürü eveleyip geveledi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e kullandırılan krediyle ilgili sorulara net yanıt veremedi.

Organize şuç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören’in Doğan Holding’e ait gazete ve televizyonları almak için Ziraat Bankası’ndan çektiği 750 milyon dolar kredinin geri ödenmediğini öne sürmüştü.


Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti: “Gazeteyi falan bastık, tabii Aydın Doğan korktu yavrum, verdi yerleri… 750 milyon dolara… Tek bir tanesi ederdi o kadar… CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet… (Demirören) Hepsini aldı. Ziraat Bankası verdi 750 milyon doları… Ziraat Bankası kimin? Devletin… Devlet kimin? Milletin… Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi bu sahtekar… Anaparayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Kanal D’yi, Hürriyet’i hacze giden var mı? Hem haram hem hile var.” Peker “Ziraat’e sorun, Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi?” diye eklemişti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bir yıl önce Ziraat Bankası’na yönelttiği sorunun ‘müşteri sırrı’ kapsamında bulunduğu için yanıtsız bırakıldığını söylemişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, Ziraat Bankası’nın hesaplarının görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri Çakar’a, “Taksitler ödenmeye başlandı mı”, “Hangi ipotekleri aldınız” sorularını sordu.

Ziraat Bankası’nın ticaret, hizmet, enerji sektörü, inşaat gibi medya sektörüne de kredi verebileceğini belirten Çakar şunları söyledi: “Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir.”

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