Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın evinin önünde toplandı: Gitme, kal

Beşiktaş taraftarı yönetimin sezonu çifte şampiyonlukla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın’la anlaşamadığına dair haber üzerine harekete geçti.

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Yalçın, Beşiktaş’ta hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan ilk isim olarak tarihe geçmişti. 15 Mayıs’taki Göztepe karşılaşmasının ardından lig şampiyonu olan Beşiktaş 18 Mayıs’taki Antalyaspor maçındaki galibiyetiyle de Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olmuştu.

Beşiktaşlı taraftarlar görevine devam etmesini istediği 48 yaşındaki teknik direktörün Etiler’deki evinin önünde toplandı.

AA’nın aktardığına göre yaklaşık 100 kadar taraftar, evinin önünde Yalçın lehine tezahürat yaparak takımın başında kalmasını talep etti.

Polis, Yalçın’ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.