Ordu’daki inşaatta yaralı halde bulunan örümcek maymunu Kayseri’de koruma altına alındı

Ordu’nun Ünye ilçesindeki bir inşaatta, nesli tükenme tehlikesi altındaki örümcek maymunu yaralı halde bulundu; koruma altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Atatürk Mahallesi’ndeki inşaatta altı gün önce çenesinden yaralı maymunu görenler ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği ekipleri sevk edildi.

İnşaatta arama yapan ekipler, maymunu yakalayarak veterinere götürdü. Ev ortamında bakılması ve beslenmesi yasak örümcek maymunun sekiz aylık olduğu tespit edildi. Yapılan görüşmelerle maymun için en uygun hayvanat bahçesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ninki olduğuna karar verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen maymun, tedavisinin ardından Kayseri’de Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesine yollandı.