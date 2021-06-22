Bu kez adres Karasu Nehri: Ölü balıklar kıyıya vurdu, suyu kapladı

Muş’taki Karasu Nehri’nde toplu balık ölümleri görülürken, suyun oksijen ve pH değerleri normal çıktı. Ölümlerin nedenini laboratuvar analizi belirleyecek.

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Şehir merkezi ve köylerden geçen nehirde geçen yıl olduğu gibi bu sene de balık ölümleri görüldü. Ölü balıklar kıyıya vurdu, suyun yüzeyini kapladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini yaptı, su ve ölü balıklardan numune aldı.

İl müdürü Mehmet Aydın, oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin normal olduğunu belirterek balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Aydın, şunları kaydetti: “Karasu Nehri’nde balıkların öldüğüne dair bizlere ihbar geldi. Derhal ekiplerimizle birlikte sahaya inerek nehre geldik. Ekiplerimizin yerinde yaptığı tespit, incelemeler sonucunda, oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Balık ve su numunelerini aldık. Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız.”

Numuneler, incelenmek üzere Erzincan ve Elazığ’daki laboratuvarlara gönderildi.