Salgın nedeniyle spor salonuna gidemedi, ücreti iade edildi

İstanbul’da bir mahkeme, Covid-19 nedeniyle kapanan spor salonuna gidemeyen kadına ücretinin iade edilmesi kararını verdi.

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Hürriyet’in haberine göre Çiğdem Tanrıkılıcı, Ümraniye ilçesindeki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan We’ll Club Spor ve Yaşam Merkezi’yle 12 Şubat 2020’de sözleşme imzaladı. Kadın, eşi ve çocuğu için bir yıllık üyelik bedeli olarak 4 bin 479 lira ödedi.

Bir aylık salon kullanımının ardından Covid-19 vakalarının görülmesi üzerine şirkete üyeliklerinin dondurulması ya da para iadesi teklifi yapıldı. Ancak reddedildi. Noter yoluyla gönderilen ihtarnamede de para iadesi istendi ancak şirket yine olumsuz yanıt verdi.

Bunu üzerine Tanrıkılıcı, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, şirketin de savunmasını aldıktan sonra ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Heyet kararında, ‘ayıplı hizmet’ vurgusu öne çıktı.

Salonun bağlı olduğu Dudullu OSB’nin itirazı üzerine İstanbul Anadolu 4’üncü Tüketici Mahkemesi’nde dava açıldı. Dudullu OSB, salonun kullanılmadığı süreyi daha sonra kullandırmayı kabul ettiklerini belirterek, ortada mücbir sebep bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme, hakem heyetinin kararının yerinde olduğunu belirterek ücret iadesine hükmetti.

Spor salonları pandemi nedeniyle uzun bir süre kapalı kalmıştı.