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Müsilajla mücadele: Beş noktayı oksijen seviyesini artıracak cihaz bırakıldı

Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve İstanbul’un Pendik illçesi açıklarındaki beş farklı noktaya oksijen seviyesini artırmak amacıyla cihaz bırakıldı.

Fotoğraflar: AA

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) günlerdir en önemli gündem maddelerinden biri. 6 Haziran’da Marmara için ‘Koruma Eylem Planı’nı açıklanmış, 8 Haziran’da ‘temizlik seferberliği’ başlatılmıştı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneden inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi’nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.

Kurum, temizlik çalışmalarına ait güncel bilgileri de paylaştı:

*1500’ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla çalıştı.

*Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı.

*Denetimlerle Yalova’da üç, Balıkesir’de üç, Tekirdağ’da dokuz, Kocaeli’de bir işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi.

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