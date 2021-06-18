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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Kurum: 12 milyon 545 bin lira idari para cezası uyguladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki çalışmaların onuncu gününde toplam 3 bin 846 metreküp müsilajın temizlendiğini ve 12 milyon 545 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’na yayılan müsilaj (deniz salyası) günlerdir en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, “Marmara ölüyor” diyerek durumun ciddiyetini anlattı. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu. Kurum, 6 Haziran’da Marmara için ‘Koruma Eylem Planı’nı açıklamış, 8 Haziran’da ‘temizlik seferberliği’ başlatılacağını duyurmuştu.


Çalışmaları incelediği teknede açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Müsilaj temizliğimizin onuncu gününde de 306 metreküp ile toplamda 3 bin 846 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 41 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 545 bin TL idari para cezası uyguladık. Sahada bin 506 kişi çalışıyor. Daha önce oksijen seviyesi arttırdığını tespit ettiğimiz araçları da iki noktada deneyeceğiz.”

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