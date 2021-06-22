Kaymakam öyle istedi: Şişli’de LGBTİ+ Onur Haftası pikniği yasaklandı

Şişli kaymakamlığı, Maçka Parkı’nda yapılmak istenen LGBTİ+ Onur Haftası pikniğini yasakladı.

Fotoğraf: Twitter

Yasağı, sosyal medya üzerinden duyuran Onur Haftası komitesi şöyle yazdı: “Şişlili ‘yetkililer’ de Adalılara özenmiş, pikniğimizi yasaklamışlar. Yetmemiş, Şişli sınırları içinde 30 gün boyunca yapacağımız tüm etkinlikleri yasaklamışlar. Koskoca park, oturup yemek yiyip güllüm alıkacağız. Neyi yasakladılar, nasıl yasaklıyorlar anlamadık.”

Adalar Emniyet Müdürlüğü’nün yasağı üzerine Heybeliada’da yapılması planlanan piknik Maçka Parkı’na taşınmıştı.

Şişlili "yetkililer" de Adalılara özenmiş, pikniğimizi yasaklamışlar. Yetmemiş, Şişli sınırları içinde 30 gün boyunca yapacağımız tüm etkinlikleri yasaklamışlar. Koskoca park, oturup yemek yiyip güllüm alıkacağız. Neyi yasakladılar, nasıl yasaklıyorlar anlamadık. pic.twitter.com/7FVJVw2IKe — İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası (@istanbulpride) June 22, 2021

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası isimli Twitter hesabından “Yasaklara rağmen Maçka’dayız” diye yazan komite, kaymakamlığı arayan çeşitli insan hakları kuruluşlarının edindiği bilgiye göre kaymakamlıktaki hukuk işleri çalışanlarının ‘karardan haberleri olmadığını’ kaydetti.

Hesaptan paylaşılan belgeye göre pikniğin engellenme gerekçeleri arasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ de gösterildi.

Engellemeler üzerine, Twitter’da #PiknikYasaklanamaz etiketi açıldı.

Gazeteci Burcu Karakaş Maçka Parkı’nda konumlanmış polis ekiplerini paylaştı. Karakaş, “Belki rengarenk bir şeyler bulunur diye de girişte çantalar aranıyor” diye yazdı.

Maçka'ya yürürken TOMA'lar, polisler ve kitlenmiş bir trafikle karşılaştım. "Olay ne acaba" derken anladım ki şuymuş: Onur Haftası pikniği yasaklanmış! LGBTİ'ler piknik yapamasın diye her yer çevik dolmuş. Belki rengarenk bir şeyler bulunur diye de girişte çantalar aranıyor 🌈 pic.twitter.com/nghxkYDKj3 — Burcu Karakaş (@burcuas) June 22, 2021

Bianet’ten Evrim Kepenek’in aktardığına göre komitede bulunan avukat Levent Pişkin şunları söyledi: “2911 sayılı kanuna göre 24 saat önce tebliğ edilmesi gerekiyor yasağın. Böyle bir yasaklama kararının geçerli olmadığını söylememize, bunun kanunsuz bir uygulama olduğunu söylememize rağmen polis ısrar ediyor bizi içeri almamakta.

İçeri gökkuşağı maskeleriyle girmemiz yasak. ‘LGBTİ unsuru’ dedikleri şeylerle içeri girmemiz yasak. Beni de maskemle almadılar, maskeyi çıkarmamıza rağmen almadılar. Ve çanta araması yapıyorlar, usulsüz bir arama kararı alıp yapıyorlar bunu, önleyici arama adı altında. Burada işleyen her şey, yapılan her şey hukuksuz.”

Af Örgütü: Hak ve özgürlükler meşru bir amaç olmadan kısıtlanamaz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Twitter hesabında konuya ilişkin açıklama yapıldı.

“Şişli sınırları içerisinde 30 gün boyunca her türlü etkinliğin somut bir gerekçe olmadan yasaklandığı tebliğ edilmiştir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Maçka parkının girişinde kolluk kuvvetlerinin herhangi bir arama kararı sunmadan arama yapmak istediği, gökkuşağı bayraklarının ve gökkuşağı renklerini taşıyan materyallerin parka sokulmasına izin verilmediği etkinliğe katılmak isteyenler tarafından bildirilmiştir.

Barışçıl toplanma özgürlüğü, uluslararası hukuk ve insan hakları standartları altında koruma altındadır. Yetkili makamlar, katılımcıların haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hareket etmelidir. Hak ve özgürlükler meşru bir amaç olmadan kısıtlanamaz.

Meşru bir gerekçesi olmayan kararın, #OnurHaftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri yasaklama amacı taşıdığı ve uzunca süredir gözlemlendiği üzere ayrımcılık yasağını ihlal edici şekilde LGBTİ+ların haklarını kısıtlanmayı hedeflediği ortadadır.

LGBTİ+lara yönelik ayrımcılık içeren bu uygulamalara derhal son verilmeli, #OnurHaftası kapsamında organize edilen tüm etkinliklerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için kamu görevlileri ve makamları üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. #PiknikYasaklanamaz.”

Polisten müdahale

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası isimli Twitter hesabının aktardığına göre polis piknik yapan LGBTİ+’lara parkı boşaltmalarını, parktan ayrılmamaları halinde müdahale edeceğini söyledi.

Hesaptan daha sonra alandan ayrılmak istemeyen LGBTİ+’ların “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diye slogan atması üzerine polisin müdahale etmeye başladığı bildirildi.