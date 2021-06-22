ABD, Korkmaz’ın iadesini resmen isteyecek: 225 yıla kadar hapis cezası alabilir

ABD, Avusturya’da tutuklattığı işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi için hukuki süreci başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı, Korkmaz hakkında 28 Nisan’da tamamlanan ve dün itibariyle aleniyet kazanan iddianameye ilişkin bilgi paylaştı.

Böylece Korkmaz’ın 19 Haziran’da neden ve hangi suçlamalardan ötürü tutuklandığı da açığa kavuştu.

İddianameye göre Korkmaz, bir kara para aklama, 10 yasadışı para transferi ve bir de yargıya müdahale suçlamasıyla karşı karşıya.

Korkmaz’ın akladığı belirtilen kara para miktarı 133 milyon dolar. Kaynak ise Jacob Kingston, Isaiah Kingston, ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) Utah eyaletinin Plymouth şehrinde kurulu Washakie adlı şirket üzerinden sahte üretim ve satış belgeleri düzenleyerek ABD Hazinesi’nden elde ettiği yasadışı gelir.

İddianameye göre Korkmaz yasadışı banka transferleri için Türkiye ve Lüksemburg’daki hesaplarından yararlandı. Para ise Borajet ve Queen Anne adlı bir yatın yanısıra Türkiye ve İsviçre’de otel, Boğaz’da bir villa ve apartman dairesi alımında kullanıldı.

İddianamedeki üçüncü suçlama ise Korkmaz’ın

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında söz konusu suçlardan yargılanabilmemesi için Avusturya’dan Korkmaz’ın iadesinin isteneceği de belirtildi.

ABD’de kara para aklama 20 yıl, yasadışı para transferi 20 yıl, yargıya müdahale ise beş yıl hapis gerektiriyor. Dolayısıyla tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde Korkmaz 225 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Korkmaz, kara para aklamadan suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis, suçlu bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından da 20’şer yıla kadar hapis, yargıyı ve soruşturmayı engelleme suçundan da 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Savcılık suçlu bulunması durumunda Korkmaz için toplam 225 yıla kadar hapis cezası istiyor.