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Yaramazlara biraz batar!

Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesinde ‘görevsizlik’ kararı

Avusturya’da mahkeme, gözaltındaki SBK Holding’in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iadesiyle ilgili görevsizlik kararı verdi.

Korkmaz hakkında ‘kara para aklamak’ suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de ayrı ayrı devam eden soruşturmalar bulunuyor. Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı. İşadamı, iki gün önce ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.


Avusturya’da hakim karşısına çıkmayı bekleyen Korkmaz’ın tutuklu mu, tutuksuz mu yargılanacağı ve iki ülkeden birine iade edilip edilmeyeceği merak konusuydu.

Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre Korkmaz bugün başkent Viyana’da mahkemeye çıktı. Duruşmada Korkmaz’la ilgili kararı yakalandığı şehir olan Wels’teki mahkemenin vermesine hükmedildi.

Sonraki duruşma 14 gün sonra Wels şehrinde görülecek. Mahkeme ayrıca gözaltı halinin devamına da karar verdi.

Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin ‘cezaların daha az olması nedeniyle’ Türkiye’de yargılanmayı tercih ettiğini ifade etmişti.

Son olarak, ABD’de savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mallarına el konmasını talep etmişti.

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