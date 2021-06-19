Avukatı duyurdu: Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da tutuklandı

Türkiye’de kara para aklama davasında yargılanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklandı.

Fotoğraf: Facebook

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, tutuklama haberini doğruladı.

Avukat, yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini, Türkiye’nin de iade talebinin bulunduğunu söyledi.

Saymaz daha sonra haberini güncelleyerek Mehmet Demir’in adını çıkarıp kaynak olarak ‘Korkmaz’ın avukatları’nı gösterdi.

Yeni dava açılmış

BBC Türkçe’den Çağıl Kasapoğlu’na konuşan avukatlar da şunları söyledi: “Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak iddiasıyla ABD’de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine gözaltına alındı. İade sürecini başlattılar. ABD’de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik. Bu konu hakkında Avusturya’da yargılama yapılacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

‘Aranmıyorum’ demişti

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen Korkmaz, eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’in kendisinden ‘arabuluculuk için’ 10 milyon avro istediği iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Korkmaz, dün Ateş’in konuk olduğu Halk TV’deki programda “Ben ABD’de kara para aklamaktan ne yargılanıyorum ne de aranıyorum” demişti.

Peker ne demişti?

Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.

Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti:

* “5 Aralık… Resul, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı… Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a… ABD’de aranan arkadaş. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor… 5 Aralık… 10:30 giriş, 12:30 çıkış… Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘Hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Yurt dışına çık. Bu parayı da, yukarının haberi var, Tayyip abi için, yukarısı o, bu parayı da sil. Sorun çıkacak.’ Ne enteresan değil mi? Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık’ta yurt dışına gidiyor… Yüce Divan… İşler bozuluyor. Sezgin Baran Korkmaz tırstı ya, ne yapsın adam devlet var karşısında, otelini istediler. (Peker, daha sonra attığı tweet’te yorgunluktan tarihleri karıştırdığını, Korkmaz’ın bakanla 4 Aralık’ta görüşüp 5’inde yurt dışına çıktığını söyledi.)

* İş nasıl bozuluyor? 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık, 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veysi… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…

* İstanbul başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, cumhurbaşkanına gidiyor, ‘Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış.’ O da ‘Benim haberim yok. Kanun ne diyorsa onu yapın’ diyor.”