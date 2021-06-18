Eski Habertürk programcısı Veyis Ateş, “Paramount Hotel’e beni Cihan Ekşioğlu davet etti” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve tweetlerinde ‘karanlık ilişkiler’ içinde bulunduğunu belirttiği Ateş’in işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arasını bulma karşılığında 10 milyon avro istediği öne sürülmüştü. Ateş iddialar hakkında açıklama yapmamıştı.

Dün ise Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, gruba bağlı Habertürk’ün programcısı Veyis Ateş’in istifa ettiğini açıklamıştı.

Ateş, Halk TV’de soruları yanıtlıyor. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a göre Ateş, iddialar hatırlatılınca “Açık açık sorun, açık açık konuşacağım” demiş.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Ateş’in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*(Sezgin Baran Korkmaz’la ne zaman tanıştın?) Sezgin Baran Korkmaz’la- geçtiğimiz temmuzda Paramount Hotel’e davetli olarak gittim. Zaten o zamanlar tatildeydim. Bir arkadaşımın teknesindeydim. Benim teknem değil.

*Paramount Hotel’e beni Cihan Ekşioğlu davet etti. Bir defa gittim otele. Para ödemedim. Davetli olarak gittim. Davetli olarak daha önce bu tarz yerlere gittim. Daha lükslerine de gittim.

*Otelde kahvaltı yaptığım sabah biri yanıma geldi. Tanışma bir. İstanbul’da bir balıkçıda bir kere daha tanıştık. Tanışma iki.

*Kasım olabilir aralık olabilir. Yurtdışına çıktıktan iki hafta sonra. Bir tanıdığım dedi, Baran Korkmaz seni aramak istedi. Dedim arasın.

*Dedi ki “Ben şöyle mağdur edildim, böyle mağdur edildim.” Lütfen mesajımı İçişleri bakanına iletir misin?

*Bakana gittim dedim “SBK beni aradı böyle şeyler dedi.” O da dedi ki “Keşke açmasaydın.”

*(Saymaz: İki defa tanıştığın biri senden bunları bakana iletmeni istedi neden kabul ettin bunu?) Mesela şu bakanlıkta bu bakanlıkta bir sürü telefonlar geliyormuş bana ya(!) Iııı… “Çoluğum çocuğum var.” İsmail bilmiyorum neden beni aradığını bilmiyorum.

*(Saymaz: SBK diyor ki benim avukatımı bulmuş bana ulaşmaya çalışıyor.. Sen mi onu aradın o mu sen aradın) Ömrü hayatımda onunla iki kere karşılaştım. Ben onu aramadım.

*Aradan geçti bir ya da iki hafta.. “Abi çok zor durumdayım”.. Dedim “Hukuk yolları yargı yolları.. Sen koskocaman SBK’sın senin avukat ordun yok mu?”

*Sonrasında abi ne gerekiyorsa yapayım ne gerekiyorsa vereyim. Çoluğum çocuğum var.

*(Saymaz: Yılman’ın yazdığı konuşma sana ait değil mi?) Değil.

*10 milyon avroluk bir talep aramızda geçmedi. 10 milyon avroyu istemedim.

*Adam bana diyor ki “Bu memlekette lobiler var klikler var.” Bakan diyor ki “Gelecek yargıya teslim olacak.”

*(Saymaz: Ben bu konuşmayı dinledim) Konuşma bana ait değil.

*(Saymaz, konuşmaları okuyor) Yav İsmail… Benim böyle bir görüşmem yok. Bu adamın bana anlattığı dertleri var.

*(Konuşmada geçen) Klik ve lobiler kimse araştırsın.

*(Saymaz: 5-6-7-8 Ocak tarihlerinde neredesin?) İstanbul’dayım. (Saymaz: Ankara’da değilsin?) Değilim.

*10 milyon avrom olsa nereye saklayabilirim?

*Ben kimim ki hangi lobiyi, kliki bulabilirim ki? Bakan diyor ki, “Gelecek yargıya teslim olacak. Bizi uluslararası sıkıntıya sokuyor bu herif.”

*(Saymaz: Bir haftadır neden susuyorsun?) Üstüne daha ne yağacağını bilmediğim için. Bekledim herkes eteğindeki taşları döksün.

*Bakanlık bana araba tahsis etmedi. Korumam var üç yıldır.

*Peker’le Kuruçeşme’de bir mekanda dört beş kişi oturduk yemek yedik. Ne siyaset ne para alışverişi konuştuk.

*Saymaz: Sezgin Baran Korkmaz yayın bağlanmak istiyor.

*(Sezgin Baran Korkmaz yayına bağlandı.)

*SBK: Eğer bu konuşma geçmediyse yarın uçağa atlayıp Türkiye’ye geleyim.

Güncellenecek…

Peker ne demişti?

Peker her biri gündem yaratan videolarının 9’uncusunda Ateş hakkında şunları söylemişti: “Veyis (Ateş)… Bu da Süslü Süleyman’ın cazgırı… Elime düştü, kayıtlı, belgeli, görüntülü… O gün tartışma olurken (Soylu’nun Habertürk’e çıktığı gün) Erdal Aras arıyor, benim sağ kolum, Veyis’i arıyor arada… ‘Ben de tanıyorum Reis’i, o da (Soylu) tanıyor, sen de tanıyorsun…’ diyor. Bu kadar yakınlar… Bu Veyis, Erdal’ın yardımcısı… Erdal (Demokrat Parti) gençlikten sorumlu il ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı…

O Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayeni anlatmayacağım, hani para konusunda biriyle ters düştün ya… Onun ailesi sevdiğim bir aile… Hani parayı sen aldın… Ulan siz ne pislik, aşağılık insanlarsınız… Bir de utanmadan televizyonlara çıkıp şu hırsıza, şu gaspçıya operasyon diye anlatıyorsunuz… Bir ulusu manipüle ediyorsunuz…

Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz… Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor… Otelinde kimler var? Veyis Ateş… Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç… Daha da çıkacak… Veysi… Senin kayıtlar da çıkacak…

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…“