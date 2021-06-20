Sezgin Baran Korkmaz ABD tutanaklarında nasıl yer aldı?

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz dün ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklandı. Korkmaz’ın avukatları, “ABD’de yeni açılan ama eski davayla bağlantılı bir dava olduğunu öğrendik” dedi.

Peki ABD’de açılan ve Korkmaz’ı da ilgilendiren dava ne?

ABD, yaklaşık iki yıldır devletten çalınan 511 milyon doları geri almak için bir kara para aklama davası yürütüyor. Bu paranın en az 134 milyon doları Türkiye’de aklandı.

Mahkeme tutanaklarına göre kara para aklamanın merkezinde ise üç isim var: Sezgin Baran Korkmaz, Lev Aslan Dermen ve Kingston kardeşler.

Dermen ve Kingston kardeşler, 2010-2016 yıllarında ‘yenilenebilir bio-yakıt’ üretimi ve satışına dair sahte belgeler düzenleyip ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi’nin (IRS) dolandırmakla suçlanıyor.

Korkmaz’ın şirketlerine 100 milyon doların üzerinde havale

Dava sürecinde Kingston kardeşler dolandırıcılık başta olmak üzere haklarındaki 32 suçlamayı da kabul edip elebaşı olarak Dermen’i işaret etti.

Jacob Kingston, Korkmaz ile bağlantılı Türkiye’deki şirket ve hesaplara, suç gelirlerinin yerini ve mülkiyetini gizlemek için 100 milyon doların üzerinde uluslararası havale yaptığını da itiraf etti.

Dermen-Korkmaz ilişkisi

Yine tutanaklara göre göre Dermen Türkiye’deki tüm ilişkilerini Sezgin Baran Korkmaz üzerinden kurdu.

Asıl adı Levon Termendhzyan olan Ermeni asıllı ABD vatandaşının ilk işi mahkeme kararıyla adını değiştirerek Lev Aslan Dermen yapmak oldu. Daha sonra da yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı aldı.

Dermen, savcıya verdiği ifade Türkiye’de ilişkide olduğu şirketin adının SBK Holding olduğunu ve sahibinin de Sezgin Baran Korkmaz olduğunu açık bir şekilde söyledi. Söz konusu konuşmanın görüntüleri tutanaklarda da yer aldı.

Mahkeme tutanaklarında dikkat çeken bir diğer nokta ise Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de üst düzey yetkililerle iyi ilişkileri olduğu notu.

Bugüne kadar Dermen itirafçı olmamak için direniyor ve tüm suçlamaları reddediyordu. Ancak Korkmaz’ın ‘eski davayla bağlantılı bir dava’ üzerine tutuklandığı yönündeki bilgi Dermen’in sonunda itirafçı olduğu anlamına gelebilir.

‘Aranmıyorum’ demişti

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen Korkmaz, eski Habertürk programcısı Veyis Ateş’in kendisinden ‘arabuluculuk için’ 10 milyon avro istediği iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Korkmaz, önceki gün Ateş’in konuk olduğu Halk TV’deki programda “Ben ABD’de kara para aklamaktan ne yargılanıyorum ne de aranıyorum” demişti.

Peker ne demişti?

Peker, Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘uyarı’sı üzerine yurt dışına çıktığını öne sürmüştü.

Peker 9’uncu videosunda şunları söylemişti:

* “5 Aralık… Resul, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı… Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz’a… ABD’de aranan arkadaş. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor… 5 Aralık… 10:30 giriş, 12:30 çıkış… Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman (Soylu) buna diyor ki, ‘Hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Yurt dışına çık. Bu parayı da, yukarının haberi var, Tayyip abi için, yukarısı o, bu parayı da sil. Sorun çıkacak.’ Ne enteresan değil mi? Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık’ta yurt dışına gidiyor… Yüce Divan… İşler bozuluyor. Sezgin Baran Korkmaz tırstı ya, ne yapsın adam devlet var karşısında, otelini istediler. (Peker, daha sonra attığı tweet’te yorgunluktan tarihleri karıştırdığını, Korkmaz’ın bakanla 4 Aralık’ta görüşüp 5’inde yurt dışına çıktığını söyledi.)

* İş nasıl bozuluyor? 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık, 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi… Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veysi… Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz… Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var…

* İstanbul başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, cumhurbaşkanına gidiyor, ‘Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış.’ O da ‘Benim haberim yok. Kanun ne diyorsa onu yapın’ diyor.”