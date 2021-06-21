Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mallarına el konmasını istedi

Avusturya’da gözaltına alınan firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de devam eden ‘dolandırıcılık ve kara para aklama’ davasında savcılık, Korkmaz’ın Türkiye’deki mal varlıklarına el konmasını talep etti. Liste ise oldukça kabarık.

Fotoğarf: Arşiv

ABD, yaklaşık iki yıldır devletten çalınan 511 milyon doları geri almak için kara para aklama davası yürütüyor. Mahkeme tutanaklarına göre kara para aklamanın merkezinde ise üç isim var: Sezgin Baran Korkmaz, Lev Aslan Dermen ve Kingston kardeşler.


Dermen ve Kingston kardeşler, 2010-2016 arasında ‘yenilenebilir bio-yakıt’ üretimi ve satışına dair sahte belgeler düzenleyip ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi’nin (IRS) dolandırmakla suçlanıyor. Buradan elde edilen haksız kazancın 134 milyon dolarlık kısmının da Korkmaz’ın Türkiye’de bağlantılı olduğu şirketler aracılığıyla ‘aklandığı’ yönünde Kingston ailesi üyeleri ve Dermen’in itirafları tutanaklarda yer alıyor.

Türkiye’de hakkında tutuklama kararı bulunan Korkmaz, Aralık 2020’de yurt dışına çıkmış, iki gün önce ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

BBC Türkçe’den Çağıl Kasapoğlu’nun haberine göre Utah’ta savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz’a ve şirketine ait el konması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi’ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holding USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum’daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji’ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme’deki arsalar, SBK’ya ait bir yat da var.

Utah Mahkemesi’nin savcılığın el koyma talebini önümüzdeki aylarda karara bağlaması bekleniyor.

Korkmaz’ın Türkiye’ye iade süreci de başlamış durumda. Korkmaz’ın avukatları ise Avusturya’daki gözaltı kararının ‘ABD’de yeni açılan ama eski dava ile bağlantılı bir dava olduğunu‘ dile getirdi.

Sezgin Baran Korkmaz ABD tutanaklarında nasıl yer aldı?

Avukatı duyurdu: Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da tutuklandı

SBK Holding’in patronu Korkmaz hakkında tutuklama kararı

Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye gözaltı kararı

‘Kara para’dan aranan Korkmaz’ın havalimanındaki görüntüleri çıktı

SON HABERLER

Yeni bir NATO kurulur, Türkiye orada yerini alır

NATO’nun yeni kulüp kuralları biraz daha zorlayıcı hale gelirken ve Afganistan’da Çin’le fiili temas sağlanırken işler daha da çetrefilleşiyor. Ama bir de Kanal İstanbul’un finansmanını Çin’in sağlayacağı söylentileri var, değil mi?
Yeni NATO’ya dönüş yolculuğuna başladık gibi bir görüntü var. Bu stratejinin de ciddi zorlukları olacak elbette ama zaten hayat bizim için ne zaman kolay oldu ki?

Peker’den ‘sezon finali’

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker uzun bir aradan sonra 10’uncu videoyu yayınladı. Peker, “15 gün sonra can riskimle ilgili bir değerlendirme yapılacakmış. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede ama bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akdi inşallah tamamlayacağız” dedi.

Yaz gündönümü ve önümüzdeki 3 aya bakış…

İkizler döneminin bitişiyle hava elementindeki değişken nitelik sona erer, Yengeç geçişi ile birlikte öncü nitelikli su elementi devreye girer. Bu aynı zamanda yaz mevsiminin de resmi göstergesidir. Duygusal olarak köklenmek odağa gelir.

3’üncü dozda temmuz planı

Covid-19 aşısında 3’üncü dozun temmuz ayında gündeme geleceği, ‘hatırlatma dozu’ adı verilen uygulamanın Sinovac ile başlayacağı belirtildi.